Energy回歸「還想看到哪個團體同台？」　網狂敲碗：我的童年

▲Energy回歸樂壇。左至右依序為TORO、阿弟、坤達、牛奶、書偉。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男團Energy睽違20多年回歸樂壇，牛奶、阿弟、書偉、坤達、TORO五人終於合體。近日就有網友好奇拋問，除了Energy之外，還有沒有什麼團體有機會復出呢？貼文曝光後，不少網友都點名自己以前喜歡的團體，想再看到精彩演出。

有網友在Dcard上，以「除了Energy還有哪些懷舊偶像團體有機會復出」為標題發文，提到Energy合體後的討論度很高，因此她也心想著，包含飛輪海、SpeXial、Lollipop棒棒堂等團體，不知道是否有機會復出，或是至少同台？

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▲Energy簽唱會吸引大票粉絲到場支持。（圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最奢望的是S.H.E吧，跟老東家不歡而散，好想聽她們合體開唱」、「怎麼沒人提大嘴巴」、「無限支持景行廳男孩」、「六棒合體的話絕對會比Energy還瘋狂」、「還有人記得Dance Flow嗎」、「唯一支持蜜雪薇琪」、「希望Sweety可以復出，〈櫻花草〉真的好好聽」、「真的拜託SpeXial，我的童年欸」。

Energy於2002年出道，被封為最強舞蹈男團，不過2009年正式單飛，未宣布解散。事實上，TORO出道1年就退團，他先前坦言，因名利來得太快，發生許多不可控的事情，因此當時年輕的他才選擇出國、把自己關起來，退出幕前。

如今，牛奶、阿弟、書偉、坤達、TORO五人終於重新合體，本（5）月5日在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，破5000人湧入朝聖。另外，Energy復出後的首場《一觸即發》台北小巨蛋演場會門票也被搶購一空，顯見人氣依舊不減。