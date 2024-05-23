嘉義縣13位控糖醫師獲頒「品質卓越獎」　4人至少連續3年獲獎

▲▼ 嘉義縣13位控糖醫師獲頒糖尿病品質卓越獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣輔導轄內醫療院所參加「全民健康保險糖尿病醫療給付改善方案」，13位醫師榮獲112年品質卓越獎，22日衛生局於會議上公開頒獎，其中4位為連續3年以上得獎診所，衛生局長趙紋華更親自到診所鼓勵，感謝13位控糖專家，齊心守護「嘉」人健康。

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為提升糖尿病照護人數與品質，衛生福利部中央健康保險署推動「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，藉由醫師、護理衛教師及營養師等成員組成糖尿病共同照護團隊，針對糖友規劃完善的追蹤及照護機制，透過病情評估建立良好的「控糖」識能，促進自我健康管理能力，降低慢性併發症的發生，並舉辦112年糖尿病照護品質評核，關注病友的完整追蹤率、醣化血色素及低密度脂蛋白的良率與不良率，需為全國排序前25％醫師才可獲頒殊榮，實屬不易。

其中連續5年以上獲獎的醫師有大林慈濟醫院連偉成醫師、陳品汎醫師、嘉義長庚紀念醫院何正醫師、均安診所岳震宇醫師及六腳鄉衛生所于義正醫師；連續4年獲獎的有台大佳醫診所陳英杰醫師；連續3年獲獎的有嘉義長庚紀念醫院林詠翔醫師、陳霆昌安糖診所陳霆昌醫師、康明診所陳文卿醫師，其他獲獎醫師有大林慈濟醫院吳俊鋒醫師、灣橋榮民醫院游智宏醫師、水上鄉衛生所李宗翰醫師及梅山鄉衛生所曾文宏醫師。

趙紋華說，糖尿病是慢性疾病，發病初期時症狀或許不明顯，倘若長期血糖控制不良，隨著時間和疾病的發展併發症就隨之而來，因此延緩及降低併發症的不二法門，遵照醫囑使用藥物並配合飲食適當運動，定期接受治療與追蹤，才能有效控制血糖，非常感謝13位控糖專家，呼籲罹患糖尿病的鄉親一定要配合醫療團隊治療，有關嘉義縣參與全民健保糖尿病醫療給付改善方案醫療院所名單，可至衛生局官網醫療資源專區查詢。