端午連假20條省公路易塞　台61線中彰大橋「估連堵9小時」

▲台61線端午連假將出現出遊車潮。（資料示意圖／彰化縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，公路局預估全台將有20處省公路易塞，其中台61線中彰大橋南下在連假首日將從上午8時塞到下午17時，恐連塞9小時；台9線蘇花公路北上6月10日最塞，將從下午15時塞到晚間20時，連堵5小時。

端午連假自6月8日起至6月10日止，公路局預估，端午連假車潮自6月7日周五下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8日至6月9日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月9日下午開始至6月10日出現。

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公路局也預測全台將有20處省道易壅塞，地區主要幹道部分，包括台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等易塞。

▲端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

銜接高速公路之路段，包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，端午連假尖峰也易塞。

另重要觀光風景地區鄰近路段，包括台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等路段，也將出現塞車。

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）