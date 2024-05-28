生母被關父販毒「8月大女嬰沒人顧」　台中警偵查庭外充當奶爸

記者許權毅／台中報導

台中市刑大3月持搜索票前往苗栗，查到一對黃姓夫妻涉嫌販毒，2人因案被逮捕，不料狹小租屋處還有一名才8個月大女嬰，當下無人能協助照顧，員警見孩子天真懵懂，只好一把抱起，先暫行帶至地檢署偵查庭外照顧，並連絡社會局協助。小女嬰身世坎坷，生母也因他案在監服刑，生父黃男跟繼母羅女又販毒被逮。

▲台中一名8個月大女嬰身世坎坷，生父跟繼母因販毒被逮，警方當起保母，將孩子帶到地檢署偵查庭外照顧。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵二隊指出，3月中旬持搜索票前往苗栗市恭敬路一處民宅搜索，查獲黃男與妻子羅女涉嫌販售、持有毒品海洛因、安非他命，屋內還有一名才8、9個月大的小女嬰，仍嗷嗷待哺。

據了解，女嬰跟著生父、繼母住在此處，空間狹小又髒亂，女嬰沒有受到完善照顧、家庭功能不足，早就已經被通報為脆弱家庭。警方將女嬰父母逮捕，並移送地檢署偵訊，警方見當下沒人可以照顧孩子，只好一把將她抱著，一照顧就是12小時，後續已通報台中、苗栗社工協助接手幫忙。

警方也說，女嬰年紀還小，涉案爸媽有將尿布、奶粉等物品交給員警，由警方協助餵奶照料。員警密錄器拍下，孩子從屋內被抱出時，兩眼水汪汪，無法理解發生何事，天真模樣讓人相當心疼。

刑大表示，警方不只有鐵面嚴正執法剛毅形象，亦有俠骨柔情、熱情助人的一面，落實中市警局長「73328警政策略」，加強獨居老人、家暴婦女、受虐兒童、單親家庭、身心障礙、少年事件、性侵案件、失蹤人口等為民服務工作。