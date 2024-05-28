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苗栗瞬間大雷雨多處地下道積水封閉　1轎車誤闖秒遭滅頂待救

記者楊永盛／苗栗報導

中央氣象署今(28日)天清晨對16縣市發布豪雨、大雨特報，苗栗縣降下驚人暴雨，多處地下道傳出淹水災情，警方和消防人員7點不到陸續拉起封鎖線，但竹南鎮環市路地下道正在警方拉封鎖線時，有一輛轎車竟逆向硬闖，駛入深水區幾滅頂拋錨，所幸駕駛未受困。不過，接近8點左右，雨勢趨緩、水位持續下降，淹水地區陸續開放通行。

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困竹南地下道幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

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清晨5點多，苗栗縣開始下起大雨，尤其海線地區的竹南、後龍、通霄和苑裡等鄉鎮，雨勢更為驚人，根據中央氣象署8點的全國降雨量前100名中，苗栗縣在前10名中佔了7名，通霄、苑裡更囊括前3名，前10名降雨量都超過100毫米。

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局表示，7點左右陸續查報淹水災情分別：1. 竹南光復北地下道淹水10公分。2. 苗栗市國華路（苗商旁地下道）淹水20公分。3.苗栗市國華地下道（英才路口）淹水20公分。4. 頭份市自強路與永貞路口積水:可正常通行。5. 頭份自強路往竹南地下道淹水80公分，目前雙向封閉。警方都已協助拉起封鎖線，8點左右部份積水災情陸續解除管制。

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方拉起封鎖線。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，竹南地下道一度積水80公分。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹南警方說，大約7點左右獲報竹南環市路一段南地下道淹水，警方前往兩端拉起封鎖線要管制交通時，多數車輛已改道行駛，但有一輛轎車可能趕時間要上班，硬是逆向闖入地下道，結果在深水區拋錨，車輛幾乎滅頂，所幸駕駛自行脫困，警方和消防人員正設法協助轎車脫困。

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