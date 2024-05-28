「青鳥行動」5／28全台15縣市串連！花蓮也參戰　主舞台改濟南路

▲立法院近日審查國會改革法案，引發民眾上街發起「青鳥行動」抗議。圖為5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

藍白強推國會改革引發社會反彈，大批民眾、民團聚集立法院外抗議，24日晚間抗議行動號稱現場達到10萬人，並將在28日「再聚街頭」。據了解，此次「528全台青鳥行動」全台共有15個縣市同步發起，而台北場主舞台則會改為濟南路，青島東路為第二舞台。

國會職權修法掀起立法院政黨攻防，更激起民間團體在全台發起抗議行動。繼17日、21日陸續有民眾在立法院周遭集結抗議後，24日民團指包圍立法院人數達10萬人，且全國多縣市都有民眾上街表達反對修法訴求，並相約28日再上街頭。

▲民眾號召明28日再度包圍立法院。（圖／翻攝自Facebook／房慧真）

名為「青鳥行動」的抗議活動如今在全台遍地開花，528台北場上午9時許在立院、晚間7時許在濟南基督長老教會集結。另外，全台各地的串連活動包括新竹在水圳森林公園主題廣場舉行戶外民主課，苗栗選定竹南火車站前廣場，台中則在市政府前廣場舉辦。南投的草屯鎮演藝中心前人行道、彰化的縣議會、縣立圖書館、彰化藝術館外等地也會有抗議活動。

南部地區如雲林則在斗六基督長老教會舉辦串連活動，嘉義在嘉義文化公園舉行高中生短講，台南將於東門巴克禮紀念教會舉辦公民講堂，高雄選在凹子底森林公園舉辦，屏東在楠仔樹腳天后宮舉行「國會已死音樂會」。

東部地區如宜蘭在羅東中山公園舉辦，花蓮在石來運轉噴泉，澎湖則在相對公園自主舉牌、公民發言。

中正警一分局公布立法院外交通管制圖，呼籲民眾及用路人配合員警疏導。集會活動期間行經管制區內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。警方表示，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

▼中正警一分局公布立法院外交通管制圖。（圖／中正警一分局）