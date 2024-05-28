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大陸 大陸焦點 特派現場

WHA連8年拒台灣加入 大陸外交部：人心所向

▲▼世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國第77屆世界衛生大會（WHA）今（5/27）起在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第8年未獲世界衛生組織（WHO）邀請參與。對此，大陸外交部27日回應，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

據《新華社》報導，大陸外交部發言人27日晚間回應，中方在世衛大會涉台議題上的立場得到國際社會的廣泛理解與支持，百餘國透過專門致函世衛組織總幹事等方式明確支持中方立場。這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

大陸外交部稱，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，台灣地區的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。過去一年，中國台灣共有21批24人次提出參加世衛組織技術活動的申請，中央政府都已批准。」

大陸外交部表示，「台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時取得並通報突發衛生事件資訊。台灣地區參與世衛組織技術領域溝通合作管道是充分且暢通的，根本不存在所謂『國際防疫體系缺口』。相較於少數國家鼓譟助台參與世衛大會的政治操弄，中央政府的妥善安排和切實行動對台灣同胞民生福祉才是真正有意義和真心誠意的。」

最後，大陸外交部正告民進黨，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動，中國統一的大勢不可逆轉。「台獨」與台灣同胞利益背道而馳，「倚外謀獨」絕無出路。中國也敦促個別國家，停止歪曲挑戰聯大第2758號決議，停止虛化掏空一個中國原則，停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，搞「以台製華」注定以失敗告終。

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