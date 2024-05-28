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大陸 大陸焦點 特派現場

中美舉行第二輪海洋事務磋商　中方警告勿介入海上爭議

▲▼中國解放軍聯合利劍軍演，我軍派出海巡艦海疆監控共軍行動。（圖／國防部提供）

▲解放軍日前於台灣海峽及周遭舉行聯合軍演。（圖／國防部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

第二輪中美海洋事務磋商5月24日以視訊形式舉行。中方要求美國不要介入中國與鄰國之間的海上爭議。美國國務院則表示，美國對解放軍日前於台灣海峽及周遭舉行聯合軍演表示高度關切。

據「邊海縱橫」微信公號公布，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮同美國國務院中國事務協調員、東亞局助卿幫辦藍墨客共同主持會議。雙方圍繞海上情勢及相關涉海問題交換意見，同意維持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。

中方對美方在中國週邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞區域和平穩定。

中方強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。 「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落實。

美國國務院則指出，藍墨客在會談中對中國人民解放軍在台海及周邊進行聯合軍演表示高度關切。美國也關切中國以危險和破壞穩定的行為干擾其他國家在公海航行的自由，並重申美國堅如磐石的同盟承諾、及對維護國際海洋法的堅定支持。

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