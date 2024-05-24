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大陸 大陸焦點 特派現場

美要求解放軍克制遭駁斥　陸外交部：不要為台獨提供保護傘

▲▼陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使。（圖／大陸外交部）

▲陸外交部汪文斌直言，美國若希望台海和平，不要為「台獨」提供保護傘。（圖／翻攝 大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

針對解放軍對台進行為期兩天「聯合利劍－2024A」演習，美國官員昨表示強烈敦促中方要保持克制，遭到中國大陸駁斥。外交部發言人汪文斌痛批美國若想維護台海和平，不要為「台獨」提供保護傘，且強調「台獨是死路一條，縱容支持台獨引火燒身。」

汪文斌表示，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。」並且指稱，台海局勢緊張的根源在於民進黨倚美謀「獨」，美國一些勢力打著維護地區和平穩定的幌子圖謀「以台制華」。

汪文斌直言，美方如果真的想維護台海和平穩定，應該旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對「台獨」分裂。中方決不允許任何勢力以任何藉口為「台獨」分裂活動提供保護傘。

汪文斌稱，「得道多助，失道寡助。」近來許多國家政要和各界人士密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，表達對中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取國家統一事業的支持，再次證明國際社會堅守一個中國原則的格局不可撼動。

最後，汪文斌強調，搞「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」只會引火燒身，中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志堅定不移，將採取一切必要措施堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

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