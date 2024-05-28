青春山海線紀錄美好旅行回憶！學會拍攝秘技隨手拍出質感大片

▲新北青春山海線有著許多美景，非常適合旅遊拍照留念，要如何才能輕鬆留下質感大片，即新聞小編雅憶大方分享秘招。（圖／翻攝自影片，下同）

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現代人出門玩都用手機拍照、錄影來記錄難忘回憶，但你是否也有這個困擾？明明去的是同一個熱門打卡景點，但別人在社群上PO出來的照片或影片看起來質感就是比較好，自己拍的卻總是少了那麼一點點感覺？平時愛旅遊也愛拍美照的即新聞小編雅憶聽到大家心聲啦！決定不藏私傳授如何讓旅行紀錄片變身質感大片的拍攝秘訣。

雅憶笑說想拍出高質感的照片或影片，只要有美景就先成功一半！像是新北市串聯八里到貢寮三貂角的青春山海線，沿海美景、山巒風光就像是一串珍珠項鍊，美得極具特色、閃耀又迷人，當然「怎麼拍怎麼美」；雅憶從新北青春山海線眾多景點中，精選了三處特色景點示範到底要如何事半功倍拍出高質感大片。

第一站來到全台最北端的燈塔「富貴角燈塔」，每年4、5月此處海岸邊更有季節限定的抹茶地毯「老梅綠石槽」，是許多專業攝影師和玩家必拍的特色美景，那麼想讓人與海天一色美景成功合照該怎麼做呢？第一要注意「構圖」，雅憶表示拍照時要將手機照相格線設定打開，將畫面要拍攝的主體人物放在置底格線三分之二的位置上，上方的三分之一留給天空，構圖有層次感拍出來的照片更有美感。

富貴角旁的石門洞也是青春山海線著名打卡熱點，有著天然拱門景觀，穿過拱門往海邊走去，迎面而來的則是白色貝殼沙灘與蔚藍大海交織而成的美麗景色，還有豐富的潮間帶，小魚、螃蟹就在你的腳邊嬉戲，更有位於海上的石門洞拱橋，不論是看海、踏浪都好好玩，當然也是拍出質感大片的好地方。

雅憶分享拍出高質感影片的關鍵在於「運鏡」，拿著手機錄影時「一定要保持畫面的水平穩定狀態」，小秘訣就是整個身體的重心跟著鏡頭一起移動，如果只有手移動「很容易亂晃，拍出來就不好看」。想拍攝宏偉壯麗的景色如石門洞時，雅憶也分享可以將手機鏡頭切換倍率，調成0.5倍鏡能收進更多景色，畫面感自然跟其他人拍出來的不一樣。

青春山海線不僅有台灣最北燈塔，還有台灣的極東點三貂角，既是台灣每天迎接第一道曙光的地方，也是雪山山脈的起點，更是觀賞龜山島的極佳位置，特別的是如果從空中俯瞰，會發現三貂角的形狀像極了大拇指在比讚，因此此地設置了不少比讚的裝置物，搭配上周邊眾多白色建築，優美景色讓人彷彿來到了地中海旅行，充滿異國風情的美景成為偶像劇取景地，也吸引許多人前來拍攝婚紗照。想在三貂角拍出讓人讚嘆的質感大片，雅憶表示技巧之一就是「順光拍攝」，並且把光源判斷設定在要拍攝的主體上面，利用光源變化就能拍出氛圍感滿滿的照片。

新北青春山海線不只有富貴角、石門洞、貝殼沙灘、三貂角這些漂亮好拍的景點，還有野柳女王頭、福隆沙雕、獅頭山眺望金山海岸等其他著名景點，四季皆可欣賞不同特色美景，每一次都能給帶人全新的感受，再加上又學會了構圖、運鏡、光源三大拍攝技巧，此時不出發實戰演練一番更待何時！