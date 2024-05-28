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新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金　6／1新制一次看

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

記者柯振中／綜合報導

新北市府警察局近日宣布新政策，只要民眾提供道路事故的影像畫面，或是檢舉肇事逃逸事故，能夠幫助警方釐清案情，最高可領到1萬元的獎勵金，新制6月1日開始實施，千萬別錯過。

新北市府警察局交通大隊表示，過去發生車禍肇逃、衍生傷亡事故，往往會因為官方、民間監視器沒有拍到影響，導致找肇事對象曠日廢時。

新北市府警察局交通大隊考量，現在有許多民眾在汽、機車安裝行車影像紀錄器，除了自身發生交通事故時，便於還原事發經過外，有時候錄到他人發生的交通事故，也能幫助釐清肇因、追查肇事者。

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

為了鼓勵民眾檢舉道路交通事故肇逃案件，並且提供其他道路交通事故錄影資料，新北市府警察局訂有「新北市政府警察局辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」。該要點中寫著，只要民眾提供有人傷亡之交通事故錄影資料，若與警察機關既有蒐集之事證無重複性，且經過認定有助於釐清肇事原因，就有機會領取新台幣1,000元至10,000元的獎勵金。

新北市府警察局表示，只要提供道路事故影像，並且配合製作書面資料，經過確認有助於釐清肇事原因，每件致人受傷案件每件可領1,000元獎金、致人重傷案件每件可領3,000元獎金、致人死亡案件每件可領5,000元獎金。

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

至於檢舉肇事逃逸事故，提供資料、配合製作書面資料，並經過警方確認有助於釐清肇事原因，致人受傷案件每件可領3,000元獎金、致人重傷案件每件可領6,000元獎金、致人死亡案件每件可領10,000元獎金。

而持有影像要如何提供給警方？新北市府警察局交通大隊也製作了懶人包，只要進入交通大隊的官網，點擊左邊的「交通事故處理」欄目，並且找到「交通事故影音上傳平台（另開視窗）」的選項，點入後上傳影片、填妥資料即可。

▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

▲▼新北市檢舉有獎金。（圖／新北市政府警察局交通警察大隊）

不過，新北市府警察局交通大隊提醒，交通事故影像、檢舉肇逃案件有5種情況會不予核發，分別是匿名或提供不實之個人資料、同一道路交通事故或肇事逃逸案件，已依其他規定領取獎勵金、錄影資料所涉道路交通事故，業經車輛行車事故鑑定會鑑定者、因執行職務而取得該資料之人員，或屬該起道路交通事故之當事人或關係人，以及其他違反法令或本要點之情事，碰到這5種情況的話，無法領取獎金。

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