和媽媽不合！他力挺老婆「住娘家」卻被當傭人：雙標成這樣

▲原PO不滿太太雙標。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「互相不是不可以，但雙標成這樣我不能接受。」一名男網友發文表示，因為老婆和媽媽不合，所以他當初力挺太太，搬去岳父、岳母家住，只是自從住在一起，他就覺得自己被當傭人，「我就這樣當龜阿仔半年，現在清醒搬回我家住了！」貼文曝光後，引發討論。

男網友在「匿名公社」上發文表示，結婚以後，因為老婆和媽媽不合，出現婆媳問題，所以他力挺太太，和對方一起住在岳父、岳母家。只是搬進去之後，他卻覺得自己被當傭人，老婆以前住他家都不用洗碗、掃地，現在他住岳父、岳母家，卻要洗碗、掃地。

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原PO透露，「老婆住我家時，說我爸媽沒養她，洗碗掃地不干她的事」，結果現在他要做這些家事，老婆卻不挺他，「回我住她家幫個忙怎麼了？」他也說，以前住他家時，老婆都不讓他給孝親費，但住在岳父、岳母家，他卻要付水電費、瓦斯費。

原PO認為，「互相不是不可以，但雙標成這樣我不能接受。」他住在岳父、岳母家半年時間，現在清醒了，已經搬回自己家住，「套一句我老婆之前嗆我媽的話，又沒養過我，憑什麼要我幫忙做家事？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「離婚吧！公主不管住哪裡，是都不會做事的」、「就你娶到公主啊，快離婚吧」、「看起來你老婆的問題比較大」、「你挺老婆，但是老婆不挺你」、「媳婦永遠不會是女兒、女婿也不會是兒子、岳父母和公婆不會是女婿媳婦的爸媽」。也有網友表示，「如果還想持續婚姻，建議搬出去自己找房子住吧」、「快買房子吧！以後有自己的房子就要每天打掃、煮飯，絕對不是幫誰」