不滿違停擋道　男跳上引擎蓋走車頂！踏破擋風玻璃被起訴

▲何姓男子不滿車輛違停人行道，跨步跳上引擎蓋，踏過車頂再走下車。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市何姓男子去年經過綠色的標線型人行道時，發現動線被違停的自小客車占用，竟堅持走直線，跳上引擎蓋，走到車尾下車，當時坐在車上的邱姓駕駛憤而控告何男毀損，何男則反控邱男擋道，害他登車而過時扭傷腳，台北地檢署27日依監視畫面將何男起訴。

何姓男子是在2023年9月13日上午11點40分左右，步行經過台北市延吉街時，發現路邊劃設的人行道被1輛深色5門自小客占據，何男上前敲了敲車門，提醒駕駛違停後短暫離開，隔沒多久，何男再次回到原地，發現自小客車仍繼續違停。

▲何男跨上違停車輛造成前擋風玻璃破損。（資料照／記者張君豪翻攝）

當時車子旁邊仍有空間可行走，但何男選擇循著人行道標示，踩上自小客車的引擎蓋，並大跨步走上車頂，直線走到車尾下車，幾個腳步就把車子的前擋風玻璃踏出1個圓形凹損，當時在等待女友的邱姓男駕駛先是遭到驚嚇，接著下車與何男發生爭執。

邱姓駕駛的女友以車主身分，向到場警方提出毀損告訴，何男則指車輛違停害他不得不爬上車子，下車時扭傷腳踝，反控邱姓駕駛涉嫌過失傷害，全案送台北地檢署偵辦後，檢察官一度安排雙方進行調解，但因這輛自小客車牌照早已過期，無法再上路去車廠檢修報價，調解失敗。

檢察官最後根據路口監視畫面等證據，依毀損罪起訴何姓男子，而何姓男子聲稱腳扭傷，但因沒有驗傷等證明，且事後撤回告訴，因此邱姓駕駛被控過失傷害部分，處分不起訴。