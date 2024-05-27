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伊朗公開總統墜機細節！遇雲層「30秒後失聯」　搜救畫面首曝


記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外交部長等政要19日墜機身亡，官媒26日首度公開事故細節及搜救畫面，清楚可見罹難者的西裝外套。隨行記者團描述事發經過，稱當時天氣狀況和駕駛操作都沒有異狀。此前伊朗軍方初步調查指出，目前未發現謀殺或遇襲證據。

伊朗國家電視台26日釋出講述這起墜機事故及搜索行動的12分鐘紀錄片，其中萊希等官員隨行記者描述，當天上午沒有下雨也沒有大霧，萊希等人搭機飛往伊朗與亞塞拜然邊境，出席2座大壩落成典禮，中午祈禱過後再搭機返回距離約130公里的大不里士。

一行人乘坐3架直升機，萊希座機在中間，原定返回大不里士出席一座煉油廠落成典禮，搭機當時雖是陰天，但天氣並無異常，下午約1點半遇上雲層，萊希座機駕駛下令所有飛機提升高度飛越，但約30秒過後，其他2架直升機飛出雲層就發現萊希座機失聯，緊急降落附近一座礦場。

伊朗能源部長降落後趕緊打給機組員，機上的伊朗最高領袖駐東亞塞拜然代表阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）接起電話，可見能源部長焦急問道，「聽見我的聲音了嗎？您還好嗎？其他人在哪裡？您是一個人嗎？」電話那頭卻毫無回應。

由於事發地點訊號不佳，無法準確追蹤電話位置，救難人員也因天氣及地形無法挺進，土耳其雖派無人機協助搜索，但給出的定位錯誤，後來是由伊朗無人機經過14小時才找到墜機地點，但機上9人全數罹難。

此前，伊朗軍方公布初步調查報告指出，「這架直升機在高海拔地區墜毀起火，殘骸中未觀察到槍擊或類似跡象；在塔台與機組員的對話中，也未發現任何可疑之處」，詳細調查結果日後會再公布。

►伊朗總統萊希墜機亡！　軍方初步調查出爐 ：無謀殺跡象

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