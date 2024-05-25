台22藝人轉發「祖國統一不可擋」　綠不捨：相信他們是基於政治脅迫

▲王心凌和張鈞甯也都在昨日（24日）發文。（圖／翻攝自微博／王心凌）



記者杜冠霖／台北報導

許多藝人陸續在微博轉發央視新聞「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一是不可擋」的貼文。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）回應，相信藝人朋友是基於政治脅迫，對於他們需發出統戰言論感到遺憾跟不捨，持續支持台灣藝術文化、力挺台灣藝人，最大的敵人是中國共產黨，而不是這些藝人。

央視微博發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多演藝圈名人都加入轉發，其中包含來自台灣的侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、辰亦儒、陳喬恩、賴冠霖、顏人中、文淇，以及嫁給大陸男星的楊丞琳、陳妍希。

此外，五月天主唱阿信昨晚在鳥巢舉行演唱會時說：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的。」蔡依林昨晚在大陸南昌開唱，也向台下高喊：「我們中國南昌最熱情了對嗎！」陸續掀起陸網熱議。

吳思瑤表示，520前後是中共統戰高峰期，軍事上發動環台軍演、造成民心恐慌，外交上壓縮台灣國際空間，已經司空見慣，對內，中共設定立法院是重要戰場，搭配國民黨跟民眾黨，推動各項違憲擴權法案就是要癱瘓政府，就是要以民主破壞台灣民主。

對於藝人集體轉發統戰言論，吳思瑤指出，對於社會人心，中共統戰更是無所不用其極、無孔不入，操作藝人統戰言論就是老招數、毫無新鮮感，中共已經沒有招了，只能利用藝人影響力發出親中言論，相信藝人朋友是基於政治脅迫，對於他們需發出統戰言論感到遺憾跟不捨。

吳思瑤呼籲，台灣人民跟年輕世代，這就是中共統戰伎倆以及認知作戰真實狀況。對於藝人發出的言論，都要清楚判斷背後的影武者跟政治操弄者就是中共，持續支持台灣藝術文化、力挺台灣藝人，最大的敵人是中國共產黨，而不是這些藝人。

民進黨立委許智傑則指出，台灣藝人真的蠻辛苦的，為了中國市場不得已的發表親中言論，尊重他們的選擇，同樣的，台灣人民也可能因為這些言論，而影響對藝人的喜好。希望有一天，音樂人不會被迫做政治表態。

