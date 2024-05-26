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半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

立法院近日審議國會改革法案，藍綠衝突不斷，場外更聚集許多民眾，一名女網友表示，身邊有發相關資訊的朋友一律封鎖，跟未婚夫抱怨看到這些文章很煩，卻被罵「不懂珍惜、很自私」，得知未婚夫半夜北上到現場支援，她氣得飆罵「不用回來這個家了，我會把門鎖換掉」，對此，網友認為是原PO的問題。

女網友在Dcard發文，「青島東路害我跟未婚夫分手」，雖然交往時間只有3個月，但是男方工作能力強，讓她衣食無慮，認定對方是未來的伴侶，交往後就辭掉工作。然而，最近國會改革法案，引起各界議論，原PO滑社群軟體不斷看到相關的訊息，「覺得超煩，說真的我根本不知道那些在幹嘛，而且我也不想知道」。

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看到這些文章讓原PO覺得煩，身邊有發相關資訊的朋友，一律退追封鎖，她跟未婚夫抱怨，卻被罵不懂珍惜、自私，她傻眼直呼「有那麼嚴重嗎？每個人都可以有自己的意見想法吧？」然而，未婚夫說要去現場，她搖頭表示沒興趣。

沒想到未婚夫半夜收完行李後就衝去現場，原PO起床看到人不在，「打電話給他才知道他已經到台北了」，原PO覺得不被尊重，訊息上狂罵「掛電話是在跩三小？」「已讀不回是啞巴？」「你再不回（訊息）真的不用回來這個家，我會把門鎖換掉，你信不信」。

▲▼5/24立法院外抗議，濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾在現場舉牌「沒有討論，不是民主」。（圖／記者湯興漢攝）

未婚夫則說，沒有即時回覆訊息，是因為有更重要的事情要做，大家都在為台灣民主自由奮鬥，不幫沒關係，這本來就是自由意志，「但你講話態度不用這麼不客氣，請給跟妳不同立場的人尊重」，但原PO聽不進去，未婚夫受不了提出分手，還請對方搬離住所，「請妳離開我買的房子，我們分手吧」。原PO一臉茫然，「真的有那麼嚴重嗎？」

貼文曝光，網友挺未婚夫，「妳的用字遣詞我看了也很不舒服耶，別人的家妳憑什麼換鎖啊，有夠搞笑」、「笑死人家叫妳搬出去他買的家，聽到這句妳就縮了，真的很沒尊嚴」、「還好妳前男友跟妳分手了，政治冷淡不代表可以阻止伴侶，也沒資格換伴侶買的房子的鎖」、「政治冷感沒關係，請尊重另一半的立場，不要阻止他就好，只能說他真的值得更好」。

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