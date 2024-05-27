15hrs完成2殉職勇消遺願！晴空匯351人全數救出　高空撤離畫面曝

記者楊永盛、吳佩蓁／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓昨（26日）晚發生火警，金山分隊消防員李詠真、周立鑫2度進入火場救人，不料卻疑因氧氣瓶的氧氣耗盡不幸殉職。金山分隊長陳佳民今（27日）強忍悲痛哽咽向殉職勇消喊話，「你們不用擔心，我們已經幫你完成所有的任務，我們一定會把所有人救下來」。稍早，火警發生後15小時，終於將351名住戶全數救出，完成2名殉職勇消遺願。

▲晴空匯大樓351人全數救出，無人傷亡 。（圖／記者楊永盛攝，下同）



啟德重機今天義務到場支援，並出動一輛180噸吊車前來救援，最高能升到20層樓，消防局將躲避在頂樓的40人還有其他住戶，分批引導到20樓靠近慈雲路的騎樓陽台，然後分批將人調運到地面。

殉職消防員李詠真39歲，警專22期，年資19年，弟也是消防員，任職高雄市消防局；周立鑫34歲，警專27期，年資14年，2人打火經驗都十分豐富，如今卻不幸命喪火場。

金山分隊長陳佳民說，2位同仁都是非常資深的消防員，平時負責學弟的教育訓練，對所有工作都盡心盡力，團隊合作非常好，如今卻不幸命喪火場，同事都士氣低落，但所有同事都希望完成同仁的遺願，盡全力在最短時間內將所有住戶安全救下來，下午1時終於完成任務，將351名住戶平安救出。