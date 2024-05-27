吃飯巧遇黃仁勳！她合照「見1細節」大讚：又加分了

▲黃仁勳的「紳士手」讓「天璇之人」覺得很加分。（圖／網友「天璇之人」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳一舉一動總受到大眾關注，過去他曾光顧位在捷運小巨蛋站附近的「花娘小館」，近日再度前去用餐。女網友「天璇之人」就在社群上貼出她和黃仁勳的合影畫面，大讚對方不只人很友善，拍照還有「紳士手」。

女網友「天璇之人」在Threads上發文分享，她去「花娘小館」用餐時，正好碰到有AI教父之稱的黃仁勳。她說，黃仁勳開球以後，就馬上來台灣吃「花娘」，由此可知這家店有多好吃。

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「天璇之人」也透露，黃仁勳不只人很友善，且拍照的時候還「紳士手」，這樣的禮貌讓她覺得很加分，於是貼出兩人合影的畫面，笑說「這合照值得來炫耀吧」。

從畫面也可見，黃仁勳非常親切的對著鏡頭燦笑，合照時，雖將手放在「天璇之人」後方，但卻始終保持一定的距離，沒有直接接觸到對方背部。

事實上，黃仁勳為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀後，隨即飛來台灣。輝達公關公司表示，黃仁勳來台公開行程是6月2日，將於台大體育館演講，分享人工智慧時代如何帶動全球馨產業革命發展；6月4日則將與媒體交流。