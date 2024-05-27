百萬零負評YouTuber「影片惹火粉絲」　怒退粉！全場吵翻：繼續看

▲HOOK的YT頻道擁有151萬人數訂閱。（圖／翻攝自IG／helloiamhook）



網搜小組／劉維榛報導

被封稱零負評的YouTuber「HOOK」，最近被一名粉絲抱怨「每一支」影片都是業配，氣得撂狠話要退粉，「很懷念以前純粹的創作影片！」文章引發網友吵翻，一派也嘆「真的...有點太多」；但大票鐵粉仍狂挺，「完全可以接受耶，撇開業配，她影片的認真程度還是高到不行，依然繼續看！」

一名女網友在Dcard以「HOOK是沒有業配就不發片了嗎？」為標題發起話題，她自稱也是「互粉」，並沒有惡意噴HOOK的意思，也清楚她有團隊要養，需要與廠商合作賺取收入。

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然而原PO感到失望的是，看著HOOK「每一支」影片都是業配，令原PO不禁下重話「有夠反感！」

原PO直言，儘管業配也能感受出HOOK用心想出來的腳本，「不夠真的太太太太多了，很懷念以前純粹的創作影片，想退粉了！」

底下網友熱議，「想退就退！不想看就不要看」、「早就退了，她本人給人的感覺很差」、「真的...有點太多，而且連說要不週發的影片也接業配，什麼意思？」「我覺得煩的點是幾乎都是Surfshark VPN的業配，要一直重複聽以前就講過的東西，現在只要有YouTuber是在業配它那段我一律快轉」。

不過仍有大票鐵絲力挺，「她拍片的初衷就是賺錢，都是業配正常吧哈哈」、「痾還好吧，人家不用賺錢嗎？你可以跳過業配內容啊，影片內容也沒有很水，都蠻用心在拍影片的」、「可是她的業配也很好看」、「完全可以接受耶，撇開業配，她影片的認真程度還是高到不行，依然繼續看」、「有些YouTuber上片頻率較高，但影片很無聊甚至沒水準，還賣一堆聯名商品和周邊賺一波，那我寧願等有業配同時又有內容的HOOK」。