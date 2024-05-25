五月天阿信喊「我們中國人」燒到4無辜團員！網吵翻：分黑白臉而已

記者朱祖儀／綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因脫口「我們中國人」，隨即掀起兩岸網友高度討論，也有粉絲因此脫粉。但就有人認為，阿信說的話要自己承擔，其他4人當下什麼都沒說，其實很無辜，且在影片裡面表情也很尷尬。文章曝光後掀起討論。

▲阿信說出「我們中國人」掀起討論。（圖／相信音樂提供）



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央視微博22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，許多台灣明星紛紛轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊丞琳、楊宗緯、張韶涵、王心凌等。雖然五月天阿信沒有轉發，不過卻在鳥巢演唱會上脫口，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即引起討論。

「阿信 我們中國人」的詞條瞬間登上微博熱搜，許多大陸歌迷看了開心不已，但也讓不少台灣粉絲心碎，不僅阿信本人臉書被灌爆，五月天官方臉書也有許多粉絲留言，「祝福你們，曾經有多喜歡你們，現在就有多失望」、「失望…考慮退五迷了！我是台灣囝仔」、「對你們太失望了，我退粉，你們好好去祖國賺錢吧，不要回來台灣，你們這些背骨藝人」。

一名五迷看不下去，就在PTT「五月天板」呼籲「一人做事一人擔」，認為阿信要對自己說出來的話負責，大家要罵就針對他就好，其他4名團員很無辜，因為他們當下什麼話都沒講，臉也很尷尬，卻要跟著被罵，「要退粉的，也想一想四個無辜的團員」。他也說，雖然五月天是一體的，但主唱當下講什麼話，其他人也沒辦法管，真的很無辜又倒楣。

▲有歌迷認為其他4名團員很無辜 。（圖／翻攝自微博／LiveMusic現場）



但許多歌迷仍認為，「其實換個角度想，其他四個人只是用無聲來表達他們的想法，我自己看了心疼，我總覺得那四個人是無奈大於嚇到。這種事情阿信不可能叫脫口而出，肯定是被討論過後才說的。可能他是主唱得當那個有信服力的人，我也懂他們不想那樣說，只是為了錢不能不說」、「陳信宏絕對知道他自己講的話，外界就是會和五月天畫上等號，其他四位不可能不清楚，或許20幾年來就是台灣五迷一再忍讓原諒，才造就今天被看不起」、「怎會以為講這話沒私下喬好…黑白臉而已」、「他們的對話基本上都是排練過，可能有很多無奈，但講了就是講了」。