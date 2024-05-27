藍籲賴清德開國是會議　柯建銘批轉移焦點：只要韓國瑜一句話

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院審查國會改革法案，引發上萬民眾走上街頭抗議，國民黨立委許宇甄呼籲總統賴清德邀集在野黨主席舉行國政諮詢會談，或召開國是會議，解決爭議。不過，民進黨團總召柯建銘今（27日）直指，這是轉移焦點、烏賊戰術，朝野到底要不要遵守遊戲規則，只要立法院長韓國瑜一句話就停下來了，請藍白好好想清楚，就在他們一念之間。

柯建銘今天上午在黨團記者會表示，賴清德以總統高度，是國家安全的守護者，也是《憲法》的守護神，因此他一直不希望對立，而是回到程序上的處理，讓憲政秩序趕快恢復。

柯建銘指出，國民黨現在很會轉移焦點、使用烏賊戰術，竟然說請賴清德出來開國是會議，其實這件事情很簡單，韓國瑜一句話，事情就停下來了，大家照程序、議事規則來就好了，「朝野來談，到底要不要遵守遊戲規則？就這樣一句話而已，你把它無限上綱到什麼賴總統開國是會議，今天又在罵什麼賴總統製造衝突」，這是轉移焦點，製造另一個糾紛而已。

柯建銘表示，事情已經到了臨界點了，明天過後民進黨團將會提出釋憲，而朝野應該坐下來好好談一談，建立遊戲規則，這樣立法院才能運作，「這不必再開國是會議」，請國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁、民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌想清楚，就在他們一念之間，一句話而已，同時呼籲韓國瑜：沒有所謂紛擾會過去，現在只是衝突的開始，請不要當歷史的罪人。