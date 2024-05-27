郭正亮揭韓國瑜「受了嚴重的傷」　罕怒批：台灣民主怎墮落成這樣

▲立法院長韓國瑜被激烈拉扯。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日審議「國會改革法案」，藍綠爆發嚴重衝突，造成多位立委送醫。對此，媒體人郭正亮昨（26日）於節目爆料，立法院長韓國瑜從休息室到主席台，經過一段被男立委激烈推擠的過程「受了相當嚴重的傷」，韓更罕見震怒，在休息室痛罵「為何把國會搞成這樣」、「台灣民主怎麼墮落成這樣」。郭正亮更批評這次議場內外的抗議，完全就是為了政治鬥爭。



郭正亮在《新聞大白話》表示，韓國瑜此次立院表現，軟硬都處理得不錯，更爆料韓國瑜「受了相當嚴重的傷」，他詢問在場的藍委們，為何不把這個故事說出來，從他收到的衝突影片，可以看見韓不只被一位女立委抱住，從休息室到主席台，其實經過一段被男立委激烈推擠的過程，造成非常多人受傷，他更指出，韓國瑜罕見震怒，在休息室痛罵「為何把國會搞成這樣」、「台灣民主怎麼墮落成這樣」。

▼立法院長韓國瑜被激烈拉扯。（圖／記者李毓康攝）



郭正亮批評，民進黨當年也提過國會改革，而且版本的刑責、罰款更為嚴苛，現在根本被人看破手腳。這次議場內外的抗議，就是為了政治鬥爭，完全沒有在討論國會改革條文本身的爭議，而是不斷辱罵韓國瑜、黃國昌、傅崐萁，批評藍白被中共收買，根本就是蓄意阻撓立法。

郭正亮強調，民進黨執政八年，高端、巴西蛋、快篩爭議，國會都沒有能力監督，現在國民黨提國會改革，即使這些條文、版本以前民進黨都提過，但現在朝小野大，民進黨執政害怕被國會監督，就搞成這樣，難道當年民進黨提國會改革，不是因為要「監督弊案」才提案嗎？就沒有想過會「國會濫權」嗎？現在民進黨是預告賴清德要繼續不讓監督嗎？

特別的是，國民黨立委吳宗憲也與郭正亮談話過程中爆出，立院衝突自己肋骨骨裂、腳也受傷，因為推擠中被肘擊胸口，他也知道是哪個人出手，是來自「屏東的」的立委，讓郭正亮驚呼太誇張了吧。