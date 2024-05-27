「藐視國會罪」成藍白募款利器？　黃帝穎：如何面對有前科立委

▲國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日持續審議「國會改革法案」，朝野爆發激烈攻防，其中「藐視國會罪」引起議論，民進黨直言將造成「國會擴權」、「侵犯人權」等問題。對此，律師黃帝穎今（27日）表示，「藐視國會罪」成藍白募款利器，企業被迫「花錢消災」將成常態。他更酸，面對有「前科」的立委、企業會評估這些立委連判刑都不怕，未來拿「藐視國會罪」威嚇的風險極高。

黃帝穎於臉書表示，「藐視國會罪」是藍白募款利器，未來企業被恐嚇勒索莫敢不從。藍白提案的「藐視國會罪」將質詢、調取文件及聽證擴權至人民，當然也包括公司、企業，民眾及公司行號有配合國會調文件、聽證、質詢的法律義務，否則會被開罰，甚至連續處罰。

黃帝穎表示，面對藍白過半的國會，未來企業如果不配合藍白立委募款，當然會擔心得罪立委！沒有企業想增加成本去處理國會調取文件，例如歷年財報、董事會會議記錄及錄音等，或聽證被問到營業秘密、關鍵技術，因此面對藍白立委募款，被迫「花錢消災」將成常態。

黃帝穎認為，尤其是面對那些有「刑事前科」的更生人立委、官司纏身的立委，企業當然會評估這些立委連判刑入獄都不怕，未來拿「藐視國會罪」威嚇企業的風險極高。所以，面對藍白立委以「募款」之名的「恐慌勒索」，企業乖乖配合的成本及風險最低。

最後，黃帝穎指出，難怪在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對藍白藐視國會罪提出警示。歐洲商會已明確指出，公司管理層則須理解，拒絕與立法院合作調查的風險，不管立意多良善，這些行為都可能觸怒立委。他強調，藍白藐視國會罪將重傷台灣經貿發展。