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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革明拚三讀！綠盼坐下來談　黃國昌：我不會再走進院長辦公室

▲▼民眾黨 召開 胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於28日審國會改革相關法案，國民黨團總召傅崐萁盼完成三讀，民進黨團總召柯建銘希望坐下來好好溝通。民眾黨團總召黃國昌27日表示，自己曾於黨團協商時希望3黨白紙黑字簽名，全部回到座位上用表決器投票，但被柯建銘拒絕，結果離開院長辦公室後，就被造謠「黃國昌反對黨團協商直播」，因此自己已告訴韓「我不會再走進那個辦公室」，否則如何被造謠都無法控制。

立法院民眾黨團27日上午召開「胡鬧 暴力 翻桌 民進黨快浪子回頭」 記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委麥玉珍皆與會。

針對柯建銘認為現在國會改革已到臨界點，並喊話朝野可以坐下來好好溝通，28日三讀前三黨有無機會再坐下來溝通？黃國昌回應，從5月17日、21日、24日3天在院會進行過程中，立法院長韓國瑜針對議事能順利文明的進行，做過了很多努力。

黃國昌提及，民眾黨團曾希望3黨團總召白紙黑字簽名，也就是不要干擾院長主持議事程序，大家全部都回到位子上，透過表決器來表決，但拒絕的是民進黨柯建銘，甚至在韓國瑜善意的找大家到辦公室，針對接下來的議事做討論時，自己基於尊重韓而進入辦公室，出去後卻被民進黨造謠稱「黃國昌反對黨團協商要直播」。

▲▼民眾黨 召開 胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌批評，「請問民進黨真的有溝通的誠意嗎？還是你們急著想做的就是認知作戰、造謠？」當晚發生這樣的事情以後，自己已經跟韓國瑜報告，「我不會再走進那個辦公室，因為走進那個沒直播的辦公室出來，怎麼被造謠抹黑，根本沒辦法控制。」

黃國昌說，柯建銘與其說這些話，不如好好跟社會報告一下，民進黨為什麼拒絕民眾黨提議坐回座位用表決器表決，不要癱瘓議事，也請好好跟社會說明，民進黨到目前為止所散播的謠言、假訊息，一個個出來跟大家說清楚講明白。

媒體追問，面對柯建銘盼朝野坐下來談，國民黨團副書記長許宇甄建議，總統賴清德邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談或召開國是會議，希望解決國會衝突，倘若真的邀請的話，民眾黨態度為何？黃國昌認為，這個問題假設性太高。

黃國昌認為，「從頭到尾在破壞遊戲規則的，不就是柯建銘嗎？怎麼會自己破壞遊戲規則，又喊著要別人遵守遊戲規則，柯建銘真的是典型的打人喊救人。」也請柯建銘先講清楚，民進黨團明天是不是要繼續胡鬧，是否願意白紙黑字寫下來，讓大家都回到座位上表決，以及民進黨明天是否要異議自己的條文，繼續浪費國會寶貴時間，讓後面很多重要福國利民法案無法審議？

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