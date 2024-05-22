4百萬粉「最有錢網紅」一夜被消失！驚人背景起底…因1點惹怒大陸

▲網紅王紅權星遭全網封殺。（圖／翻攝自都市快報）。

記者鄭思楠／綜合報導

滿牆的奢侈品包包、各種各樣帝王綠翡翠珠寶、參加奢侈品牌活動眾星捧月、在各大拍賣行參拍從不手軟……，靠炫富，大陸網紅王紅權星在短短幾個月內狂吸數百萬粉絲。5月21日，「王紅權星」已被各大社交平台封禁或屏蔽。

據《都市快報》報導，公開資訊顯示，王紅權星本名王洪全，1993年12月出生於河北唐山，抖音帳號擁有粉絲437.4萬，顯示違反相關規定，該帳號已被封禁。

數據顯示，王紅權星抖音最後一次直播停留在3月30日。

除了抖音，王紅權星的微博帳號顯示該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》相關規定，現已無法查看，小紅書也已經查無此人。

據天眼查，王洪全名下共關聯4家公司，分別為保定低語皮具製造有限公司、北京權星珠寶有限公司、重慶星盛權文化發展有限公司和中視星寶（北京）文化傳媒有限公司。其中3家為存續狀態，1家已被註銷，這些公司主要涉及珠寶、皮具、文化等領域。

在社交平台上，網紅王紅權星展現出的「富豪生活」超出了很多人的想像。留言區不少網友不由地感慨，「這大哥的2700萬（人民幣，下同）就跟我們的2600塊差不多 」、「我花2700塊都沒這麼痛快過」、「沒想到有一天勞斯萊斯幻影只是個贈品」。

王紅權星曾在採訪中提到，全身沒8位數不出門，「我每天出門的情況下，如果身上的打扮加在一起沒有8位數，我肯定是不可以的。」他也表示，自己出國都會帶著珠寶，對於他人評價的「浮誇」，他稱是從骨子的內心的自卑，自卑的原因來自身高、長相等一切帶來的，因此會從外在東西來添補。

他還自曝在北京星河灣社區擁有7套豪宅，最大的一套991平方米（約299坪），但他嫌棄房子位置遮陽光就空置了。

據悉，王紅權星在娛樂圈內也有不少藝人好友。日前，王紅權星在北京SKP附近的實體店開業，金巧巧、楊子、朱正廷、吳尊等藝人現身。

據《封面新聞》報導，騰訊、抖音、快手、微博、b站、小紅書等社交平台，15日發布不良價值導向內容專項治理公告，針對近期網路上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題，各平台從嚴打擊，宣導理性、文明的消費觀和價值觀。

公開資訊顯示，2021年以來，中共網信辦多次啟動全國性的網路「清朗」系列專項行動，均把「炫富拜金」列入重點整治內容。