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大陸 大陸焦點 特派現場

陸千萬網紅人設意外翻車　替打工人發聲遭爆現實生活「虧待員工」

▲大陸微短劇千萬網紅「王媽」人設翻車。（圖／翻攝微博）

▲大陸微短劇千萬網紅「王媽」人設翻車。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名擁有千萬粉絲的超級網紅「王媽」在微短劇裡出演一名專為打工人抱不平的靈魂角色，獲得廣大基層打工人的「共情」，讓其知名度水漲船高，儼然成為打工人的「代言人」。不過，王媽近日被大陸網友爆料，其所處的公司開出的待遇是（休）大小周、需自備電腦，薪水4k（人民幣，下同）左右等「虧待員工」的情形，引起輿論熱議。

▲大陸微短劇千萬網紅「王媽」人設翻車。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，被稱為「打工人嘴替」的頂流網紅「王媽」以意想不到的方式塌房了，5月26日，「王媽公司待遇」的話題引發網友熱議，衝上微博熱搜。

據了解，王媽在《重生之我在霸總短劇裡當保姆》系列作品中，扮演一名總裁家中的保姆，但她並非忍氣吞聲的「受氣包」，反而是一邊工作、一邊吐槽，伸張正義的形象引起不少現實生活中的打工人共鳴，也讓王媽的身價水漲船高，成為一名千萬粉絲等級的超級網紅。

不過，王媽的「正義使者」人設突然翻車，被網友爆料她所在的公司對待員工不周，使得在影片裡總是替打工人伸張正義的王媽，回到現實就轉頭背叛每天蹲更新的「打工一族」。

▲大陸微短劇千萬網紅「王媽」人設翻車。（圖／翻攝微博）

對此，王媽所屬公司武漢荒野文化傳媒有限公司緊急對爭議進行澄清，該公司稱，從即日起，公司實行雙休制度；試用期繳納社保以保障員工權益；對於在職員工及新招聘的員工，本公司所有員工工資不低於6000元；從即日起，公司只通過正規經紀渠道招募群演，按時結算薪資；公司在已有設備情況下再進行設備升級添置。

對於外界的批評，王媽及其團隊迅速做出回應及改進，同時，也反映出「確有其事」，在調整員工待遇之際，「人設」的翻車無疑已經重創「打工人粉絲」的心，也讓外界看清現實與虛擬之間的差距。

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