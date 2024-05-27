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社會 社會焦點 保障人權

快訊／淡水逆子門簾勒斃父！動手前狡詐「關閉監視器」　士檢今起訴

記者黃宥寧／台北報導

逆倫命案！新北市淡水區黃姓男子與61歲父長期相處不睦，彼此互控家暴有保護令。今年1月29日清晨黃子先關閉家中監視器，以門簾勒斃父，93歲黃嬤見狀泣不成聲。黃男弒父後更若無其事跑到金色水岸，隨即遭警逮補收押。士林地檢署今（27）日依殺人罪、家庭暴力防治法及國民法官法起訴黃子，預計11時移審至法院。

據了解，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與61歲爸爸及93歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相聲請保護令。

▼警方逮捕黃男帶回分局偵訊 。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方逮捕黃男帶回分局偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

1月29日清晨2時許，父子倆在家爭吵，黃子情緒激動下，先關閉家中監視器後，以家中門簾纏繞父親頸部，對其頸部施以壓力勒頸方式，致黃父因頸部遭壓迫窒息死亡，隨即跑出家中逃逸，直到阿嬤起床後發現黃父兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警。

▲▼ 淡水門簾勒死爸爸黃柏庭 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃柏庭以門簾勒斃61歲父親遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

警方獲報後，立即調閱監視器，循線在淡水捷運站旁的金色水岸公園發現黃男，當時他正在公園悠哉散步，於上午7時將他逮捕帶回偵訊，黃男對犯行坦承不諱，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後以殺人罪聲請羈押獲准。

檢方認定，黃子所為涉有刑法殺人罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪之殺人罪嫌，今依法提起公訴，為國民法官案。

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