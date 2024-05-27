北市翁過馬路遭撞98天後身亡　外送員過失致死被起訴

▲北市曾姓男外送員騎車行經北投光明路226號時，不慎撞上高姓行人，高翁經搶救98天仍身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區曾姓外送員騎乘機車行經光明路226號，不慎撞上正在過馬路的高姓老翁，高翁重摔在地，釀顱內出血、骨折等傷害，經送醫搶救，98天後仍因肺炎併呼吸器衰竭不幸離世，痛失父親的女兒對曾男提告。士林地檢署偵結，依過失致死罪提起公訴。

這起意外發生於2023年4月19日晚間6時許，48歲曾姓外送員騎車經新上享港式餐廳前，不慎撞上正在過馬路69歲高姓老翁（肇事處僅有黃虛線，距斑馬線130公尺處穿越馬路），高翁緊急送往振興醫院，經診斷受有頭部外傷併左側硬腦膜下出血等傷害，當晚緊急接受左側開顱減壓引流腦血腫及顱內壓監測器手術，同年5月8日行氣管切開術並使用呼吸器。

▲高翁過馬路遭曾姓外送員騎乘機車撞上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

高翁雖救回一命，病情仍不樂觀，6月2日轉往新北市某醫院住院，且仰賴呼吸器維生，不幸的是，7月26日仍因肺炎併呼吸衰竭死亡，失去至親的高姓女兒含淚提告。

偵查、警詢時，曾男坦承未注意車前狀況而釀禍，檢方認當時雖下雨，但夜間有照明，柏油路面濕潤但無缺陷也沒障礙物，視距良好，據交通事故調查表、北市車輛行車事故鑑定書等，依過失致死罪將曾男提起公訴。