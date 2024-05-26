貢寮外海女浮屍身分確認！婦失蹤3年...DNA鑑定讓她回家了

▲在貢寮外海找到女浮屍，經DNA比對助找到她家屬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市貢寮區澳底漁港外海驚見1具浮屍，經打撈上岸發現為一名女性死者，身上未發現明顯外傷且無身分證明文件，新北警局運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，發現轄內有一女子報案，母親自租屋處離家後不知去向，經主動連繫她採樣DNA比對後，確認無名屍就是失蹤的母親，順利協助家屬認領遺體返家。

據悉，2021年8月間，新北市貢寮區澳底漁港外海驚見1具浮屍，經打撈上岸發現為一名女性死者，身著黑色西裝外套及深黑色長褲，左手腕戴有琥珀色及白色相間手環。遺體泡水腫脹，面部難以辨認，身上未發現明顯外傷且無身分證明文件。

新北警局運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，發現轄內同年9月曾有林姓女子報案紀錄，其母親自租屋處離家之後不知去向。2024年2月主動連繫林女採樣DNA比對後，終確認該具無名遺體就是失蹤的林母。

家屬表示林母因罹患憂鬱症情緒起伏不定，失蹤前曾透露負面話語，家屬並於住處發現輕生文字。事隔2年多後，新北警局透過DNA鑑定技術確認林母身分，讓失散多年林母能順利返家，終能讓其家人放下心中多年的牽掛。新北警局不但成功幫助家屬找回至親，更順利協助家屬認領遺體返家。

「找回牽掛的家人」是家屬最沉重的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願。家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北警局請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995