新店溪畔釣客驚見男浮屍　雙腳遭綑綁...弟曝他泳技好

▲新店溪畔釣客發現一名男性浮屍，雙腳遭旅行箱帶綑綁。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區秀朗、福和橋間河畔，日前有釣客發現一具男子漂浮在水面上。警消獲報，將該名男子打撈上岸，發現已明顯死亡，但雙腳遭旅行箱帶捆綁，警方不敢大意，立即在現場採集相關證據，並通知家屬抵達。經調查，男子疑似輕生落水，但詳細原因仍待進一步釐清。

據了解，前天（18日）下午4時許，釣客劉姓男子發現新店溪上有一名男子載浮載沉，警方抵達，發現男子雙腳遭旅行箱帶捆綁，起初懷疑有外力介入，並展開調查。警方調查，死者為63歲鍾姓男子，與弟弟同住在新北永和；鍾男弟弟抵達，確認死者為哥哥，並指出旅行箱帶為哥哥所有。

▲警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者陸運陞翻攝）

鍾男弟弟向警方表示，哥哥深黯水性，就連自己泳技都是哥哥所教。警方昨天（19日）相驗，初步認定為生前落水，排除有他殺嫌疑，腳上旅行箱帶疑似為自己所綑綁，家屬對此並未表示意見。由新北地檢署開立死亡證明，並將遺體交還給家屬處置。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲警方調查，男子應為輕生落水，並無外力介入。（圖／記者陸運陞翻攝）