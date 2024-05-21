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社會 社會焦點 保障人權

甩巴掌、鼓棒打生殖器！恐怖教師凌虐小五童：說出去宰了你

▲▼示意圖,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭（示意圖／123RF）

▲恐怖教師長期凌虐男童，害他罹患創傷後壓力症候群。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

由《ETtoday新聞雲》記者獨家批露的台北市某實驗小學音樂劉姓教師，長期虐待小五學童，還恐嚇「說出去，我就宰了你」，被害學童因此產生創傷後壓力症等嚴重傷害。一審將該名老師判刑4年6月，案經上訴，高等法院二審21日仍判刑4年6月。可上訴。

判決指出，該名音樂、聽覺藝術課劉姓老師，與被害男童的家長互動良好，而劉男的兒子在2018年9月間進入該實驗小學，成為被害男童的學弟。劉男就委託男童照顧自己的孩子，但他不滿男童照顧兒子時偶有疏失，竟多方虐待男童。

劉男除了口頭辱罵以外，還搧男童巴掌，甚至以鼓棒用力抽打男童小腿骨、生殖器、後腦杓、鼻樑等等部位，邊打邊罵：「照顧（劉男兒子）是你的責任，為何這點事情都做不好？」男童遭凌虐近1年，身心嚴重受創，腿部還因此骨折打鋼釘，開始出現創傷後壓力症、合併解離轉化症、焦慮、失憶等嚴重傷害。

男童將被虐待的事情告知家長，反倒引起劉男憤怒，更是加倍虐打；劉男也多次在男童面前辱罵家長：「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。男童隔年升上小六後，劉男還在開學後，將男童獨自叫到教室來，恐嚇「你要是說出去，我就宰了你」。案經家長提告，劉男經檢方偵辦後，由《ETtoday新聞雲》記者獨家揭露起訴，全案因此爆發。

法院審理時，劉男否認犯案，辯稱遭到男童構陷，覺得自己很委屈、很無辜。但法院調查後，認定男童供述屬實，劉男確實長期虐打男童，一審將劉男判處有期徒刑4年6月。案件上訴第二審，高等法院仍認定劉男有罪，駁回上訴，維持4年6月的刑度。

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