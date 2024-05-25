　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

▲▼牙醫、牙科手術、看牙醫。（示意圖／CFP）

▲英國一名少年10多年來都沒有被發現蛀牙。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國少年托比（Toby Parker）10多年來都在同一間牙科診所、給同一名醫師看診，卻都沒有被發現蛀牙，被發現時情況已經太過嚴重，因此不得不拔牙。他為此一狀告上法院，最終獲得1萬英鎊（約新台幣41萬元）的和解賠償金。

每日郵報報導，托比從小到大都給同一名牙醫師塗氟、檢查牙齒，直到2021年前往另一間專科醫院檢查，以確認是否需要戴牙套時，才被發現嘴裡竟有好幾顆蛀牙，其中三顆及時發現後進行補牙，第四顆卻已經嚴重到必須拔除，讓他的父母氣到找上「Dental Law Partnership」，一間專門處理牙科醫療糾紛的法律事務所。

法律團隊主張，由於牙醫明顯失職，才會導致受害者的牙齒嚴重惡化、被迫拔除。律師波比（Poppy Heslop）說，「我們客戶所經歷的沮喪與痛苦是完全沒有必要的。如果涉案牙醫能夠提供更令人滿意的治療，他的問題原本是可以被避免的。」

現年18歲的托比也坦言，失去牙齒「很煩人，現在我的牙齒非常敏感，甚至沒辦法吃像是冰淇淋這樣很冰的食物」，但更重要的是，他對於從小信任的牙醫感到非常失望，甚至害怕看牙醫。

儘管牙醫始終不承認應該對此負責，但雙方仍於今年2月達成庭外和解，條件則是1萬英鎊的賠償金。

ET快訊
3屁孩爬捷運站屋頂、翻牆逃票！恐挨罰7500　再付50倍票價
快訊／公視、華視前董座趙雅麗病逝！
同事放棄10萬高薪跳槽！公務員嘆將淪「基層勞工」：是不是選錯
女學生床上跪趴等「喬脊椎」　慘遭數學老師性侵
豬肉餡餅沒熟！信義遠百朱記遭揪「2衛生缺失」　最重可罰2億
快訊／5縣市豪大雨特報！　警戒區出爐
快訊／伊朗總統墜機亡！　軍方調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

飛行中亂流難料！空姐曝「做好這3招」不用1分鐘就可保命

最宜居行星找到了！「光速飛行」40年可以抵達　每13天就過完一年

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！　被抓包恐多付1000日圓

乳癌末期！她陪家人看海後「平靜安樂死」　最後受訪曝：我很幸運

伊朗總統萊希墜機亡！　軍方初步調查出爐 ：無謀殺跡象

一生坐牢1300次！美「被捕最多次男」蹲監獄6000天後逝世　享壽74歲

屍體吊半空！泰人妻目睹「保全墜樓卡電箱」　左腿硬生扯斷亡

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

飛行中亂流難料！空姐曝「做好這3招」不用1分鐘就可保命

最宜居行星找到了！「光速飛行」40年可以抵達　每13天就過完一年

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！　被抓包恐多付1000日圓

乳癌末期！她陪家人看海後「平靜安樂死」　最後受訪曝：我很幸運

伊朗總統萊希墜機亡！　軍方初步調查出爐 ：無謀殺跡象

一生坐牢1300次！美「被捕最多次男」蹲監獄6000天後逝世　享壽74歲

屍體吊半空！泰人妻目睹「保全墜樓卡電箱」　左腿硬生扯斷亡

王柏融全勤不輪休　洪總想起林益全

14道義大利麵熱量一次看！　營養師揭「青醬」超肥：根本在吃油

蘭嶼暴雨畫面曝！土石流淹路面「機車險被沖走」　大浪狂擊拼板舟

00878換股！3檔遭剔除浮出檯面　老班底光寶科增持最多

16蹲女警版來了！高雄女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q　網友朝聖

力挺麥玉珍！　柯文哲：退讓會加深新住民「好欺負」刻板印象

台南市第2場大型就博會南台科大登場　逾4000個職缺初媒率達5成3

習近平開企業專家座談會　央視：為三中全會鋪墊

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

周末專屬的深夜咖啡廳！台中北區復古小店　還有可愛鬆獅犬陪吃

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

巴紐山崩逾300人遭埋　上千棟房屋被吞

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

夫妻打拚8年買別墅　1原因「回去租屋」

孩子撿貝殼「狂撈72顆蛤蜊」媽被重罰283萬

伊朗總統墜機罹難！軍方調查：無謀殺跡象

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

菲宣布「設海防哨站」　距台150公里

路透：普丁願以目前戰線談判停火

AI概念股激勵美股收高　台積電ADR突破160美元大關

昔選美皇后當空姐運毒　聯手銀行員妹洗錢

更多熱門

相關新聞

你剩幾顆牙齒？　醫揭「缺牙不補」7後果

你剩幾顆牙齒？　醫揭「缺牙不補」7後果

人類的牙齒不含智齒有28顆「你剩幾顆？」牙醫師羅士凱指出，因嚴重蛀牙或外力撞擊所致的缺牙，若未及時補救恐釀「7大後果」，包括齒槽骨萎縮；鄰牙對齒向缺牙處生長、倒塌；陸續掉牙；臉型不對稱；咀嚼功能下降，影響腸胃；牙周病、蛀牙機率更高；罹患慢性病風險更高。他提醒，缺牙、掉牙不分年紀「少一顆很有差」，應盡早就醫評估。

一天至少刷5次牙！醫吐「最重要時機」沒刷全爛光

一天至少刷5次牙！醫吐「最重要時機」沒刷全爛光

一堆家長問「小孩能喝純果汁嗎」 　醫吐3後果

一堆家長問「小孩能喝純果汁嗎」 　醫吐3後果

拔完牙噴射狀嘔吐！23歲工程師抽搐亡

拔完牙噴射狀嘔吐！23歲工程師抽搐亡

5歲童「為拔2顆乳牙」手術麻醉釀腦死

5歲童「為拔2顆乳牙」手術麻醉釀腦死

關鍵字：

蛀牙拔牙

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

快訊／7-11開出4張千萬發票！

王心凌「我是中華民族一份子」

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

丫頭出國脫了！

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

「最美士官長」劉香慈揭3寶性別！

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面