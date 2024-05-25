牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

▲英國一名少年10多年來都沒有被發現蛀牙。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國少年托比（Toby Parker）10多年來都在同一間牙科診所、給同一名醫師看診，卻都沒有被發現蛀牙，被發現時情況已經太過嚴重，因此不得不拔牙。他為此一狀告上法院，最終獲得1萬英鎊（約新台幣41萬元）的和解賠償金。

每日郵報報導，托比從小到大都給同一名牙醫師塗氟、檢查牙齒，直到2021年前往另一間專科醫院檢查，以確認是否需要戴牙套時，才被發現嘴裡竟有好幾顆蛀牙，其中三顆及時發現後進行補牙，第四顆卻已經嚴重到必須拔除，讓他的父母氣到找上「Dental Law Partnership」，一間專門處理牙科醫療糾紛的法律事務所。

法律團隊主張，由於牙醫明顯失職，才會導致受害者的牙齒嚴重惡化、被迫拔除。律師波比（Poppy Heslop）說，「我們客戶所經歷的沮喪與痛苦是完全沒有必要的。如果涉案牙醫能夠提供更令人滿意的治療，他的問題原本是可以被避免的。」

現年18歲的托比也坦言，失去牙齒「很煩人，現在我的牙齒非常敏感，甚至沒辦法吃像是冰淇淋這樣很冰的食物」，但更重要的是，他對於從小信任的牙醫感到非常失望，甚至害怕看牙醫。

儘管牙醫始終不承認應該對此負責，但雙方仍於今年2月達成庭外和解，條件則是1萬英鎊的賠償金。