超商暴走打傷店員客人！思覺失調男判無罪　須強制治療5年

▲屏東楊姓男子在超商打人，因有精神障礙不罰，但要強制治療5年。。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名楊姓男子在超商突然暴走，打傷店員和前來制止他的客人，被檢方依傷害罪起訴。不過楊男患有思覺失調症，因有2星期未服藥，案發時發病喪失辨識行為違法的能力，所以傷害的部分無罪，但要入院強制治療5年。可上訴。

判決指出，楊男於去年7月11日上午8點半時前往超商，卻突然暴走攻擊店員，一旁客人見狀連忙上前壓制楊男，楊男卻徒手毆打客人，導致客人顏面挫傷、左臉血腫，左眼瞼和上唇也都有擦傷。

案發後楊男到警局作筆錄，呈現眼神空泛、四處張望、無故起身走動等神情舉動。而楊男哥哥則證稱，楊男平時1個人獨居，因案發前2個禮拜未按時服藥所以發病。

楊被控傷害店員部分，因為店員撤回傷害告訴，法院判決不受理。至於毆傷客人部分，法官認定，楊男犯案過程中始終都未開口說話，和一般人攻擊他人事後會有的反應都不同，加上精神鑑定結果也顯示楊男患有思覺失調症，在案發時他受精神障礙影響，欠缺辨識行為違法的能力，因而按照刑法第19條第1項規定不罰，在傷害的部分判他無罪，但為了避免楊男情況惡化而有再犯之虞，令他入院治療5年。可上訴。