花蓮強震後送暖！NET封館1小時　讓弱勢家庭添新衣

▲花蓮NET封館1小時，讓弱勢家庭能為自己添購新衣。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／花蓮報導

0403花蓮地震發生後仍餘震不斷，造成許多民眾因房屋受損嚴重或不安而難以返家，台灣本土暖心企業NET在得知消息的當下聯繫花蓮家扶，捐贈花蓮縣政府、吉安鄉公所以及花蓮家扶共1萬2000張面額500元的愛心提貨劵，希望讓暫時難以返家的民眾都能有乾淨的衣服可以替換，今（25日）更是特地封館1小時，讓花蓮家扶的扶助家庭可以為自己添購新衣物、鞋子。

地震發生後，原本災害抵禦能力就相對弱勢的家庭更加艱辛，在花蓮家扶中陪伴的家庭中約有202戶受到房屋受損、物品受損甚至是人員傷亡的影響，今天能夠一起來到NET挑選新衣、購買新鞋，對家庭而言也象徵著一個新的開始，有勇氣與力量面對未來。NET每年提供花蓮家扶愛心提貨券的善舉已逾10年，累積捐款破1000萬，今年0403花蓮地震，再次捐贈2000張面額500元的禮券，更顯現了NET對於社會需要的角落付出的關懷與愛護。

「文文」媽媽說，孩子們的衣服都是人家二手恩典牌，少有機會帶著孩子一起出門逛逛購買自己喜歡的衣服，這次與孩子一起來買衣服，看著孩子臉上期待的表情「真的很感謝NET讓我跟孩子有機會出門逛逛。」也有已經大四的孩子說「媽媽的生日就快到了，我想要用我的愛心提貨券買衣服給媽媽當禮物。」是充滿愛的時刻。

花蓮家扶中心主任施政延表示，花蓮家扶所陪伴與服務的1798戶家庭、3260戶家庭中，有許多礙於生計難有餘裕為孩子、為自己添購新衣，在炎夏或寒冬也不一定能有合宜的衣物，因此每一年都非常地感謝NET主動積極發起公益活動，讓孩子與家庭都能有為自己添購新衣的機會。