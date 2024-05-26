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舊金山台灣日介紹Wing Stars開場　蕭美琴登大螢幕讚台美關係

▲▼蕭美琴 黃仁勳 舊金山灣區臺灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山台灣日」活動。（圖／翻攝自Taiwan in San Francisco-駐舊金山臺北經濟文化辦事處臉書）

▲蕭美琴透過影片出現在「舊金山台灣日」活動現場。（圖／翻攝自Taiwan in San Francisco-駐舊金山臺北經濟文化辦事處臉書）

記者呂晏慈／台北報導

「舊金山台灣日」於美西時間25日上午在美職大聯盟奧克蘭運動家隊登場，副總統蕭美琴透過錄影方式致詞，她表示，除了棒球和科技，台灣和加州之間還有許多共同點，例如原始山峰、漂亮海灘、衝浪文化，以及加州棕熊和台灣黑熊。隨即蕭美琴介紹台鋼雄鷹TSG HAWKS Wing Stars啦啦隊出場，「希望你們會喜歡我們獨特的棒球加油文化」。

舊金山灣區台灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦「舊金山台灣日」活動，除了有蕭美琴以錄製影片表達祝賀，輝達執行長黃仁勳也獻上人生開球處女秀，此外，台鋼職棒雄鷹啦啦隊Wing Stars包括隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚和毛毛到場表演，展現台灣特有的「應援文化」。

蕭美琴致詞時說，「奧克蘭運動家的球迷朋友們好！很高興跟大家見面，這是一個透過我們共同熱愛的棒球活動，來慶祝台美間深厚關係的場合，更是凸顯加州台美人的好方式」。

蕭美琴表示，除了棒球和科技，台灣和加州之間還有更多大家可能不知道的共同點。在太平洋彼岸，台灣的國家公園內有原始山峰，也有許多漂亮的海灘與活躍的衝浪文化。加州以棕熊為傲，而在台灣，則珍視原生的台灣黑熊。

蕭美琴笑談，感謝大家對「台灣日」的支持，希望大家會喜歡台灣獨特的棒球加油文化，「接下來，就由台鋼熊鷹TSG HAWKS Wing Stars啦啦隊帶來精彩表演，讓我們一起為棒球、也為堅如磐石的美台友誼喝采」。

▲▼蕭美琴 黃仁勳 舊金山灣區臺灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山台灣日」活動。（圖／翻攝自Taiwan in San Francisco-駐舊金山臺北經濟文化辦事處臉書）

▲黃仁勳為「舊金山台灣日」開球。（圖／翻攝自Taiwan in San Francisco-駐舊金山臺北經濟文化辦事處臉書）

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