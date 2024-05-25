邁向成功之路！　古人、動漫明星齊聚台南聖母廟踩街嘉年華

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與正統鹿耳門聖母廟共同合作，舉辦第一屆「邁向成功」主題「COSPLAY大賽」，主委王增榮（右1）等人也粉墨登場（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟超級吸睛，隨處可見「古人」、「動漫角色」四處遊走，原來是首度舉辦的「COSPLAY踩街嘉年華」，在鄭成功登陸的「鹿耳門」集結，準備「邁向成功之路」！



交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處與正統鹿耳門聖母廟共同合作，舉辦第一屆「邁向成功」主題「COSPLAY大賽」，同場加碼「輪轉山海圳自行車活動」，將邀請參與的自行車排出「成功」字樣，共同展現「成功」的氣勢。

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王增榮主委表示，2024年是台南400年，也是鄭成功400歲。感謝雲嘉南許宗民處長，選擇鹿耳門聖母廟這個有歷史意義的地點辦理活動，聖母廟五王殿有供奉開台聖王鄭成功，媽祖殿牆上也繪有鹿耳門媽祖為鄭成功助水的「媽祖助水」神蹟壁畫，都值得前來參拜、欣賞。

雲嘉南許宗民處長邀請所有熱愛戶外運動、攝影、古風、COSPLAY的民眾，把握難得的機會參與踩街、看表演、逛市集，騎乘自行車到鄭成功登陸紀念公園、山海圳綠道，認識台南的自然、歷史、文化。

本次COSPLAY踩街嘉年華遴選出15組參賽隊伍，穿著主題裝扮踩街，並於下午3點10分於聖母廟媽祖殿、4點10分在大安生鮮超市前進行情境式演出，由專業評審依照評比標準進行評分，主辦單位規劃最佳造型獎、最佳團隊獎、最佳表現獎等豐富獎項，總獎金超過6萬元！民眾也可以與COSER面對面互動，投票給心儀的隊伍，得到最多票數的隊伍將獲得票選人氣獎，填寫問券還可以參加摸彩，抽任天堂Switch等優質好禮！

正統鹿耳門聖母廟幾乎每週都有精彩活動與市集，歡迎關注「台南正統鹿耳門聖母廟」粉絲專頁，邀請香客、遊客、親子家庭來聖母廟度過充實的周末假日。