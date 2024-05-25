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台南市第2場大型就博會南台科大登場　逾4000個職缺初媒率達5成3

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

25日就博會由台南市副市長趙卿惠、南台科技大學代理校長周德光、台積電慈善基金會執行長彭冠宇、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處處長王國能、台南市議員朱正軒、勞工局局長王鑫基、永康區公所區長李皇興、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心主任李奇玫、104人力銀行行銷長張寶玲、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局環安組副組長趙志寶、台南市總工會理事長陳水林、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南直轄市總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會秘書長吳允昌等多位貴賓蒞臨就業博覽會現場，一起為求職者「加油打氣」，讓想求（轉）職的市民朋友充滿能量，都可以在台南呷頭路、過好生活。　

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年第2場大型就業博覽會結合南台科技大學、台積電慈善基金會、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處等共同辦理，副市長趙卿惠致詞時代表市長黃偉哲感謝各協力單位及企業廠商提供多元職缺，與市府一起為畢業青年及求職者打造一個安心的就業媒合平台，讓求職者有機會直接面對面求職，也隨著畢業季來臨，將會有許多社會新鮮人投入職場就業，現場除有履歷健診外也有辦理職涯工作坊，為青年學子將來進入職場做準備、避免摸索期過長，減少不適應的情況，趙副市長也鼓勵求職者多投履歷，爭取成功就業。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就博會現場針對即將步入職場的青年及求(轉)職者，提供就業諮詢、履歷健診及職業適性診斷等各項服務，讓職場新鮮人能透過政府資源了解自身的優缺點，做好就業準備，還有「視訊面試」、「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」及「美髮水噹噹」等加值服務，也首度邀請青農相關團體、工作室到場設攤，市府以行動支持青農，運用多元平台協助青農品牌曝光行銷。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南台學校財團法人南台科技大學代理校長周德光表示連續多年與市府合作辦理就業博覽會，今年學校約有4600位畢業生，就博會對學生來說是一個安全、方便尋找工作的場合。 國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處處長王國能說榮民服務處關心退除役官兵退役後就業情形，持續與學校簽署合作備忘錄及辦理產學合作，期望國軍朋友重紀律、刻苦耐勞的特性，能受企業喜愛、多多進用。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為協助高中職學子，提前探索未來的職業選擇，本場就博會結合台積電慈善基金會為高中職青年學子舉辦職涯工作坊，釐清職涯方向；台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示台積電慈善基金會相當關心青年職涯發展，辦理多場次工作坊幫助學子職涯探索、認識各行各業及產業用人需求，及早透過適性探索及相關實習活動，增加學生職涯多元選擇的可能性。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基表示，為方便在外縣市畢業青年返鄉就業，或者在外地工作想到台南求（轉）職者，勞工局積極開發線上媒合職缺，本次就博會提供324個線上投遞履歷及就業機會，求職者也可以下載「台南工作好找APP」查詢、投遞履歷，希望透過這樣的服務機制鼓勵更多在中、北部青年及優秀人才返鄉就業。今年首場「希望家園‧就業快餐車」巡迴服務，結合就業博覽會出發，展開全市37區、80場次巡迴就業服務，其中更深入楠西、南化、大內、左鎮、龍崎等5大偏鄉地區，縮短城鄉就業服務差距，王鑫基說只要有就業需求的民眾看到這台就業快餐車，都可停下腳步詢問，由專人為求職朋友帶來更便利的在地就業服務。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為鼓勵民眾踴躍投遞履歷求職，提供無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組、不鏽鋼電茶壺等抽獎活動，由勞工局王鑫基局長抽出現場投遞履歷3家以上的求職者及現場錄取者，由柯同學、萬小姐、陳小姐及吳小姐等人獲得，其中南台科大工管系應屆畢業生柯同學表示，大三時就有留意到就博會相關資訊，於是今日前來參加面試，也幸運獲得現場錄取；另由友人介紹就博會訊息而來的萬小姐現場投遞3家以上廠商履歷，因患有聽力障礙，因此希望能夠找到合適且穩定的工作，勞工局職訓就服中心將於7月13日(週六)上午9時在安南區南台灣創新園區辦理第2場中型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。

▲台南市政府2024年第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日在永康區南台科技大學三連堂辦理，共邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出4613個工作機會，初步媒合率達5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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