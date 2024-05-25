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台南邁向成功之路　踩街嘉年華×輪轉山海圳參賽者展現活力！

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年為台南400，同時也是鄭成功的400歲誕辰，作為台灣歷史悠久的城市，台南的歷史價值尤為珍貴，25日交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，也號召上百位來自各地的自行車騎士們，自聖母廟出發，經過山海圳，來到四草大眾廟乘坐竹筏遊覽綠色隧道，再前往鄭成功紀念公園，一路邁向成功，最後回到聖母廟參加COSPLAY踩街嘉年華。活動現場有COSER們的創意裝扮、萬元好禮摸彩、最佳人氣表演互動、穿漢服遊古城、輪轉山海圳以及媽祖保佑邁向成功FUN市集等活動，吸引許多香客及民眾熱情參與！

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動現場由正統鹿耳門聖母廟王增榮主任委員、台南市民政局長姜淋煌、觀光旅遊局簡任技正唐呈瑞、台南市議員黃麗招、林俊憲立法委員辦公室秘書吳盈樺、郭信良議員辦公室秘書凃錦綢、李中岑議員辦公室秘書陳福仁、四草大眾廟陳世峰主任委員、台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長、台灣守護文創公司陳仁昌董事長以及雲嘉南觀光圈與休閒農業夥伴們蒞臨祝賀，為了展現一定會成功的信念，開幕儀式由288位來自全台各地的COSER以及106位自行車騎士們，聚集在聖母廟廣場上張貼的巨型「成功」字樣前，大家一起以氣勢磅薄的口號宣示「2024，邁向成功！」中，隊伍正式出發。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中雲管處許宗民處長更是以古裝登場，騎乘自行車率領隊伍一同起行。許處長表示，台南是歷史悠久的古都，尤其各種廟宇更是隨處可見，今天能夠在宏偉壯麗，素有「台版紫禁城」美譽的聖母廟舉辦活動，讓古風的COSER融入宮殿氛圍，期盼能吸引更多遊客及香客慕名而來，有志竟成，一同邁向成功。

本次COSPLAY踩街嘉年華活動結合創意評比，由COSER們穿著古風主題、漫畫、動畫、電影等人物妝扮一同踩街，並於指定的兩個表演點進行情境式演出，由專業評審依照評比標準進行評分，主辦單位規劃豐富獎項，總獎金超過6萬元！

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次最大獎項分別由古風組「LARP宗親會-武衛營」及COS組「夏天出重裝 冬天出泳裝」獲得，經現場民眾票選獲得最有人氣的隊伍是「鹿耳門聖母廟歡樂廣場舞」，現場還抽出任天堂Switch等大獎，氣氛嗨到最高點！同時，廟前廣場還有媽祖保佑~邁向成功Fun市集及歌手演唱，一路陪伴大家到晚間9時。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，首度與正統鹿耳門聖母廟共同合作，以「邁向成功之路」為活動號召，邀請民眾穿著古風服裝參與COSPLAY踩街嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日邁向成功之路COSPLAY踩街嘉年華×輪轉山海圳活動圓滿成功，雲管處許宗民處長也和車友們相約，9月7日再來台南南鯤鯓代天府及聖母廟騎自行車，要帶著大家騎往台灣極西點的國聖港燈塔，希望大家一起來「騎福極西點」。有關更多雲管處活動訊息，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

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