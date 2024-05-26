五月天阿信喊「我們中國人」　萬名粉絲湧FB洗版：25年的青春再見

▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天）



記者施怡妏／綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因脫口「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即掀起兩岸網友高度討論，也有粉絲因此脫粉，不少老粉湧入阿信的臉書留言，「再見了我的青春」、「滿滿的背叛感，狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」。

央視微博22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，許多台灣明星紛紛轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊丞琳、楊宗緯、張韶涵、王心凌等。雖然五月天阿信沒有轉發，不過卻在鳥巢演唱會上脫口，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即引起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅阿信本人臉書被灌爆，五月天官方臉書也有許多粉絲留言，就有網友在PTT發文「五月天阿信的臉書被粉絲洗版了耶」，很多喜歡五月天超過20年的粉絲，因為這次事件心死，臉書被粉絲洗版，留言超過萬則。

阿信粉專的第一篇文章，留言超過1.7萬則，粉絲失望嘆，「今天台灣人在奮戰，你卻說出那句話，曾經有多喜歡今天就有多失望，再見不送」、「真失望，今年看了你們第一場演唱會，也是最後一場了」、「再見了，五月天&阿信，這個25周年好諷刺啊，五迷之前，我是台灣人」、「年過半百了，膝蓋終究跪下了，再見了我的青春」、「看到真的很痛心，20年五迷，再見了」、「謝謝五月天的25年，謝謝一起渡過的青春，道謝也道別」、「25年來第一次對阿信這麼失望，我心目中尚未崩壞的地方還是崩壞了」。

▼粉絲失望脫粉。（圖／翻攝自阿信FB）

