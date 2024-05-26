艾維尼最快今生成　鋒面「全台下3天」防豪雨時間曝

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「艾維尼」預估最快今天生成，對台灣沒直接影響！中央氣象署提醒，周一鋒面接近，周二為鋒面影響最明顯的時間，西半部有大雨或局部豪雨發生的機率。

氣象署表示，今天水氣仍多，以午後對流的天氣為主，清晨至上午台灣海峽側有水氣移入，西半部及東北部有零星短暫陣雨，而東部、東南部、恆春半島則整天不定時有局部部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地有局部短暫雷陣雨，尤其在東半部、午後各地山區易有短延時強降雨，或局部大雨發生機率，不時伴隨雷擊、強陣風。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，位於菲律賓的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象署預報，周一鋒面接近，西半部、東北部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東部、東南部有零星短暫陣雨，午後中部以北、各地山區易有短延時強降雨，或局部大雨發生機率。

氣象署提醒，周二、周三鋒面影響，周二為鋒面影響最明顯的時間，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部並有大雨或局部豪雨發生機率，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▼艾維尼最快今成颱，對台灣無直接影響。（圖／氣象署）



氣象署表示，周三鋒面移動到台灣南部，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨；此外，北台灣因為受到鋒後涼空氣影響，高溫下降至24、25度左右。

氣象署指出，周四盛行風偏西南風，水氣仍多，中南部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五另一鋒面接近、周六鋒面影響，西半部、東北部轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部有局部短暫陣雨。