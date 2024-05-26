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鋒面又要來！　全台防「大雨、強風、雷擊」

▲▼尼莎颱風資料照。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周二鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨天氣，注意中小尺度對流系統發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯等）；周三至周五鋒面滯留在巴士海峽，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地偏熱略好轉，滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯；周一水氣增多仍偏熱，大氣趨不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。

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▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

吳德榮分析，周二另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨天氣，注意中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣；周三至周五鋒面滯留在巴士海峽，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後常有較大雨勢；周六鋒面向北調整，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍強對流發展。

吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼改為周一凌晨2時才形成（日本氣象廳則為今下午2時，而美軍JTWC則已在周六晚8時生成，各國皆不同）；各國預測行徑與最新歐洲系集模式模擬類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。

▼艾維尼最快今成颱，對台灣無直接影響。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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