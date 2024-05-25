宋慧喬、昆凌都試過　德國科學家推「8杯水減重法」月減5公斤

圖文／鏡週刊

向挨餓節食、揮汗如雨的日子說再見吧！現在有一個更輕鬆的瘦身方法，那就是「8杯水減肥法」。這是德國科學家研發的方法，只要每天在規定的8個時間點喝下約250毫升的水，就能輕鬆甩肉。據傳宋慧喬、昆凌等女星都曾嘗試過，堪稱懶人減肥的最佳方案。

水乃生命之源，不僅能維持生命活動，更能促進新陳代謝、排毒養顏，還能控制食欲。8杯水減肥法並非單純喝水，而是強調在適當的時間點補充水分，以達到最佳減肥效果。

喝水能增強飽腹感，讓我們在進食前就感到滿足，從而減少食物攝取。此外，水能促進腸胃蠕動，加速能量消耗，幫助排出體內毒素和廢物，使身體更加健康。8杯水減肥法正是巧妙利用了水的這些特點，讓我們在不知不覺中減少吃進過多卡路里，同時提高基礎代謝率，輕鬆甩掉贅肉。

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8杯水減肥法倡導在一天中8個固定時間喝250CC的水，以達到最佳的減肥效果。具體時間安排如下：

1.睡醒後馬上喝一杯水：讓腸胃蠕動，清除宿便，開啟活力一整天。

2.早上9:00：促進代謝排毒，神清氣爽迎接新的一天。

3.早上11:30：飯前30分鐘喝一杯水，增加飽腹感，減少正餐攝入，控制熱量攝取。

4.下午13:00：飯後喝一杯水，幫助消化，促進營養吸收，避免脂肪堆積。

5.下午15:00：喝水以便阻止嘴饞欲望，保持意識清醒，提升工作效率。

6.下午17:00：晚餐前喝一杯水，減少飢餓感，避免晚餐過量。

7.下午19:00：促進新陳代謝，幫助身體更好運作。

8.睡前2小時喝一杯水：補充水分，促進夜間修復。

8杯水減肥法雖簡單，但並非人人適用。以下這些類型的民眾應謹慎嘗試：

1.腎功能不全者：過量飲水可能增加腎臟負擔。

2.心臟病患者：過量飲水可能會影響心臟功能，增加心臟負擔。

3.水腫體質者：需調整飲水量。

4.胃潰瘍、腸胃虛弱者：避免起床、飯前喝水，容易造成體內濕氣過重，影響消化功能。

5.頻尿者：睡前避免喝水，以免干擾睡眠品質。

最後，實行8杯水減肥法，謹記以下注意事項：

1.選擇純水或礦泉水，避免含糖飲料、咖啡、果汁、牛奶、湯汁等。

2.飲用常溫水，勿過熱或過冷。

3.分次飲水，勿一次喝過多。

4.若身體感到不舒服，應馬上停止，並諮詢醫生。



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