　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「單車正妹」長裙被絞死　當街上下全空！本尊現身了

女騎單車意外洩春光，本尊「正妹」現身了！揚言告行車紀錄器車主。（翻自《吃瓜網》）

▲女騎單車意外洩春光，本尊現身揚言告行車紀錄器車主。（翻自《吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

中國一名駕駛人近日分享一段影片，從一段行車紀錄器顯示，一名女子和朋友騎單車，下一秒卻發生「悲劇」，她的長裙衣被自行車輪捲進去並絞死，導致女子不慎洩春光。這名當事女子現在也跳出來面對大眾，並揚言對該名提供行車紀錄器畫面的車主提告。

原本的影片可見，這名女子跟朋友騎單車，但因長裙被自行車輪捲入，導致她整件衣服被扯下，更意外導致她的胸部全部外溢。隨後這段影片被網友瘋傳，不過現在本尊曝光，這名「單車正妹」稍早發布影片表示，她希望網友們能給她多一點線索，不排除向這名流傳行車紀錄器的車主提告。

不過這名「單車正妹」現身後，再度引發網友討論，因為有網友發現，從鏡頭上看到她滿身刺青，跟她的清純正妹臉龐，完全讓人難以想像。另外也有網友直呼：「濾鏡開很大！」、「該不會又是為了賺流量吧！」


更多鏡週刊報導
中國校園正妹被控當小三　元配反擊啦！到校門口拉布條「納妾」
日本知名「山崎麵包」次男副社長驚傳自殺！生前如中邪行為詭異　接班問題浮現
中共軍演熱區「包圍台灣」　模擬打擊區離花蓮更近了！發繁體字文宣「6大殺器」威嚇

ET快訊
首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

「單車正妹」長裙被絞死　當街上下全空！本尊現身了

台藝人轉貼「必將回歸祖國」　陸委會：希望能考慮台灣人的心情

陸台企聯批賴清德「520」演說最獨最猖狂　籲走和平發展正道

中共對台軍演效應　中國軍工概念股漲幅逾10%

解放軍演習影片曝光　疑喊話國軍淮陽艦：你們不要為台獨賣命！

共軍環台軍演！　國台辦：懲戒「台灣地區領導人」謀獨挑釁

美將領憂心對台軍演　陸外交部回應：對外部勢力嚴重警告

國際黃金價格一夜跳水！　陸國內金價「每克下跌45元」

認識5天訂婚「他砸120萬聘金」！19歲新娘突身亡…男方家要求退錢

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男問答沒異狀！　檢認定「心智正常」羈押

兒崩潰大哭被問原因　他泣：因為爸爸太帥...

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

「單車正妹」長裙被絞死　當街上下全空！本尊現身了

台藝人轉貼「必將回歸祖國」　陸委會：希望能考慮台灣人的心情

陸台企聯批賴清德「520」演說最獨最猖狂　籲走和平發展正道

中共對台軍演效應　中國軍工概念股漲幅逾10%

解放軍演習影片曝光　疑喊話國軍淮陽艦：你們不要為台獨賣命！

共軍環台軍演！　國台辦：懲戒「台灣地區領導人」謀獨挑釁

美將領憂心對台軍演　陸外交部回應：對外部勢力嚴重警告

國際黃金價格一夜跳水！　陸國內金價「每克下跌45元」

認識5天訂婚「他砸120萬聘金」！19歲新娘突身亡…男方家要求退錢

甜上加甜！日圓換匯3銀行減分搶市　0.20字頭安心買

台積電傳奇推手！曾繁城身家254億進富豪榜　張忠謀：沒他不行

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

詐團冒名「中捷長髮哥」是假的　27歲網路小編認了：想要社會關注

中國對台軍演　歐盟聲明：反對以脅迫改變現狀

律師旁聽高虹安案分享見解　引雲林縣議員助理費案最高法院判決供思考

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

黃仁勳看好AI生成影片　帶動更多輝達晶片需求

Beenzino要當爸了！結婚2年「公開模特兒老婆孕肚」寶寶小名曝光

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

解放軍疑對我軍艦喊話：不要為台獨賣命！

騎一半長裙捲車輪！妹子下秒衣撕兩半上下全空

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

共軍環台軍演！　國台辦回應

陸國內金飾價格「每克下跌45元」

陸台企聯批賴清德　520演說最獨最猖狂

釣10公斤大魚遭拖入水中　他邊游泳邊收竿

員工每天帶薪拉屎6小時　老闆氣到開除

中共對台軍演效應　中國軍工概念股漲幅逾10%

認識5天訂婚秒砸120萬聘金！19歲新娘突身亡

「圍台軍演」首波出擊影片 戰機滿掛實彈...艦艇編組奔赴演習區

即／解放軍東部戰區：今起於台灣周圍展開演習

更多熱門

相關新聞

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

日本知名麵包公司「山崎麵包」（Yamazaki）驚傳第三代交班人、身為副社長的飯島佐知彥，已在今年1月自殺身亡。有公司內部員工透露，佐知彥這幾年來精神狀況有很大的問題，經常如中邪般喃喃自語，但目前不清楚佐知彥的自殺原因，是否與精神狀態不穩有關。

阮經天《周處》翻紅卻遇母喪　深夜街邊落寞表情難掩

阮經天《周處》翻紅卻遇母喪　深夜街邊落寞表情難掩

她點鮪魚大腹「圖文不符」　網笑：這隻有上健身房

她點鮪魚大腹「圖文不符」　網笑：這隻有上健身房

521學運女神是誰？網一致推「神蹟輪椅妹」

521學運女神是誰？網一致推「神蹟輪椅妹」

Uber Eats併台灣Foodpanda　公平會前委員：可依法重罰

Uber Eats併台灣Foodpanda　公平會前委員：可依法重罰

關鍵字：

鏡週刊大陸要聞單車長裙

讀者迴響

熱門新聞

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

勝利傳赴港「重操舊業」　向佐公開飆罵：滾回你國家

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　茶爸兩度道歉喊告

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

冷氣沒關過！過來人曝1關鍵：電費都沒爆

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

舒淇被日女星「擠到聳肩」！無奈表情全被拍

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

工程師被詐騙棄百萬年薪從警　罵警政署長被處分

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面