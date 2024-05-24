「單車正妹」長裙被絞死　當街上下全空！本尊現身了

▲女騎單車意外洩春光，本尊現身揚言告行車紀錄器車主。（翻自《吃瓜網》）



圖文／鏡週刊

中國一名駕駛人近日分享一段影片，從一段行車紀錄器顯示，一名女子和朋友騎單車，下一秒卻發生「悲劇」，她的長裙衣被自行車輪捲進去並絞死，導致女子不慎洩春光。這名當事女子現在也跳出來面對大眾，並揚言對該名提供行車紀錄器畫面的車主提告。

原本的影片可見，這名女子跟朋友騎單車，但因長裙被自行車輪捲入，導致她整件衣服被扯下，更意外導致她的胸部全部外溢。隨後這段影片被網友瘋傳，不過現在本尊曝光，這名「單車正妹」稍早發布影片表示，她希望網友們能給她多一點線索，不排除向這名流傳行車紀錄器的車主提告。

不過這名「單車正妹」現身後，再度引發網友討論，因為有網友發現，從鏡頭上看到她滿身刺青，跟她的清純正妹臉龐，完全讓人難以想像。另外也有網友直呼：「濾鏡開很大！」、「該不會又是為了賺流量吧！」



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