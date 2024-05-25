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中歐班列累計開行破9萬列　貨值逾3800億美元

▲▼中歐班列累計開行破9萬列　貨值逾3800億美元。（圖／翻攝CCTV）

▲X8157次列車從西安國際港站開出，駛向波蘭馬拉舍維奇。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

央視25日報導，中國大陸中歐班列累計已開行突破9萬列，發送貨物超870萬標箱、貨值超3800億美元。

根據中國大陸國家鐵路集團統計，截至目前，中歐班列共發送貨物超過870萬個標準貨櫃、貨值超過3800億美元，通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網基本覆蓋歐亞全境。

2016年至2023年，中歐班列年開行數量由1702列增加到超過1.7萬列，增長近10倍，年均增長39.5%；開行萬列所需時間由開行之初的90個月縮短為現在的7個月。自2020年5月起，中歐班列已連續48個月單月開行數量保持在千列以上。

中歐班列年運輸貨值由2016年80億美元增長到2023年的567億美元；運輸貨物品類從初期的筆記型電腦、列印機等IT產品，擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、日用百貨等5萬多種。

2023年以來，中國製造「新三樣」，新能源汽車、鋰離子電池產品和光伏產品正在成為中歐班列運量新的增長點，市場需求旺盛，目前中歐班列綜合重箱率穩定在100%。

根據中歐班列境內外運輸組織特點，創新運輸組織模式，將時速120公里中歐班列最大編組輛數和牽引質量分別提高到55輛、3000噸，國內段日運行里程可達1600公里、國外段可達1000公里，單列平均運量較開行之初提升34%以上，中國與歐洲間鐵路運輸時間較開行之初普遍壓縮5天以上。

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