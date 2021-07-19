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蘇伊士運河阻塞事件後　中國宣傳「中歐班列」

▲▼西安國際港,西安長安號中歐國際班列,西安國際陸港多式聯運公司。（圖／記者陳政錄攝）

▲西安長安號中歐國際班列口岸。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

2021年初「蘇伊士運河阻塞事件」發生近4個月後，中國大陸國家發改委在19日召開的記者會上，介紹「中歐班列」運行情況時，宣傳在該事件後，中歐班列通道價值進一步凸顯，透過保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

大陸國家發改委19日召開例行記者會，就上半年工作情況進行介紹，涵蓋能源、交通、企業運行等多領域，如「南水北調」成果等。

▲▼ 長榮貨櫃輪長賜號23日擱淺蘇伊士運河，於29日成功脫困。（圖／路透）

▲貨櫃輪長賜號今年3月23日擱淺蘇伊士運河，於29日成功脫困。（圖／路透）

在介紹官方推動和「一帶一路」沿線國家加強合作的倡議中，發改委提到，中歐班列開行規模在疫情下逆勢成長，發揮國際鐵路聯運獨特優勢，大力承接海運、空運轉移貨物，單月開航量屢創新高。

大陸國家發改委指稱，今年1到6月，中歐班列共開行7323列，同比增長43%，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。

發改委發言人金賢東指出，中歐班列運行質量也穩步提升，通道價值進一步凸顯。綜合重箱率達98%，特別是在蘇伊士運河遭遇「世紀大堵塞」之後，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

就中歐班列運輸防疫物資方面，他表示，「生命通道」穩定暢通，品牌影響力不斷提升。今年1到6月，中歐班列共運送貨物70.1萬標準貨櫃，年增52%。累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。

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