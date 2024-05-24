老公嫌噁！患妊娠糖尿病「被提離婚」　人妻歎：還不是懷上你孩子

▲ 孕婦因為罹患糖尿病被丈夫提離婚。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名31歲孕婦因懷孕罹患糖尿病，遭丈夫冷嘲熱諷喊「噁心」還提離婚，讓她心灰意冷地感歎，「得糖尿病還不是因為懷了你的孩子。」

綜合馬來西亞《中國報》、《星洲網》報導，該名孕婦在社群平台X傷心發文表示，老公得知她罹患糖尿病，就不斷罵她不潔身自愛，「他說這是老人病，質問我為什麼這麼年輕就得妊娠糖尿病，覺得我得這種病很噁心」。

孕婦無奈直呼，老公從沒陪她產檢過一次，不瞭解什麼是妊娠糖尿病，也不願聽她解釋還說要離婚，讓她一度以為對方有小三。孕婦確認老公真的是因為糖尿病鬧離婚後，大歎「我究竟做錯了什麼？我得到糖尿病還不是因為懷了他的孩子」。

妊娠糖尿病（GDM）是指懷孕前沒有糖尿病史，但懷孕期間患有糖尿病，產後又恢復正常的疾病，懷孕前肥胖或過重、曾有妊娠糖尿病史、家族有糖尿病史、曾有妊娠毒血症、多囊性卵泡症候群者，都是妊娠糖尿病高危險群。

孕婦要避免罹患妊娠糖尿病，應少量多餐並計算熱量、糖分（1天可攝取總量175克），同時搭配運動計畫，與定時量血醣適時調整每餐的含糖份量。另有研究指出，妊娠糖尿病孕婦生產後5至10年，有4到6成機率發展成糖尿病，不可不慎。

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