五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍！網細看：表情真的經典

記者曾筠淇／綜合報導

中國官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，五月天阿信雖未轉發文章，但在演唱會上脫口「我們中國人」。當時阿信才剛說完，現場的中國歌迷便熱情歡呼，不過就有台灣網友重新看了影片後，發現其他人的表情似乎有點微妙。

央視22日在微博發文，寫下「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條」、「祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一」。包含侯佩岑、楊丞琳、陳妍希、歐陽娜娜、張韶涵等多名台灣藝人都轉發文章，並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

就有中國網友製作了表格，點名哪些台灣名人未轉發，其中也包括五月天阿信。雖然阿信未轉發，但他在鳥巢演唱會上，脫口「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」。此話一出，大票中國歌迷熱情歡呼，畫面也在網路上瘋傳。

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▲另外4人的反應被拍。（圖／翻攝自微博／LiveMusic現場）

不過有網友則注意到，阿信說完以後，其他人的表情似乎怪怪的，「其實看得出來其他四個人表情是尷尬的」、「另外4個的表情好像有點尷尬」、「有兩個人的眼神表情怪怪的」、「覺得瑪莎、怪獸、石頭的表情很尷尬」、「他們的表情真的經典，無奈又不知道回什麼」、「瑪莎跟石頭的表情，心裡OS又要出代誌了」、「另外四位涼了一下」、「瑪莎和怪獸表情偏尷尬」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Facebook）

隨著台灣名人紛紛表態，陸委會副主委兼發言人梁文傑23日在記者會上表示，每一個藝人可能都有自己的立場，也有為了「現實生活」所不得不的作為，只是在做這一些作為的時候，希望這些人能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情、考慮一下自己出生的地方。