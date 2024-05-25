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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指10萬抗議民眾「展現公民力量」　綠讚有高度：總統回應民意

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日破10萬民眾上街反對藍白國會改革提案及程序，並要求「實質審查、拒絕黑箱」，總統賴清德也表示，昨晚立院集結10萬民眾，是展現公民社會的力量。對此，民進黨團今（25日）表示，總統當然要捍衛憲法，即便是有全台最高民意基礎的元首，也要正面回應民意，賴清德發言充分展現總統高度。

賴清德25日凌晨發聲，向聚集在立院外的國人致謝，同時強調立院審議法案時，應讓不同意見被充分討論，而非透過多數票強行表、沒收對法案應有的討論，接下來大家攜手，繼續為民主發生、一起守護台灣。

黨團幹事長吳思瑤回應，感謝賴清德的發文，讓第一線奮戰的黨團感到無比溫暖，也讓站上街頭的公民朋友知道不孤單，任何人面對憲法要服從、面對民意要低頭，總統當然要捍衛憲法，即便是有全台最高民意基礎的元首，也要正面回應民意，賴清德清楚宣示捍衛憲法決心。

吳思瑤指出，憲法規範院際權力分立原則不容僭越，憲法授權維護人民基本權利跟義務也不能被戕害，賴清德過去擔任過立委，他也透過臉書喊話表達立場，任何議案審查都應該遵循程序正義、實踐民主審查，賴清德充分展現總統高度、回應民意。

吳思瑤認為，賴清德也向國際社會表達感謝，台灣內外交迫，在內有人要分化、在外有人要施壓，唯有團結才是戰勝一切挑戰的最大力量，國際社會團結挺台灣時，台灣人民也要展現捍衛主權跟民主的決心。

黨團總召柯建銘指出，賴清德當然是感謝外面追求民主的10萬人民，他們都是自動自發而來，他的意思就是國會要溝通、希望趕快恢復正常。

▲▼5/24立法院外抗議現場。中山南忠孝西交叉口人潮。（圖／記者湯興漢攝）

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