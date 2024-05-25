國會改革下周有望三讀！　洪孟楷「20條綠版本」籲民進黨當家不鬧事

▲立法院院會持續處理國會改革五法，洪孟楷發言。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院從上週開始處理國會改革相關條文，經過三次挑燈夜戰，已經進入最終階段。國民黨團書記長洪孟楷25日指出，這次6、70條的條文中，也有2、30條是通過民進黨團版本，28日有可能就能夠三讀，希望民進黨「當家不鬧事」，為國家、台灣人民共同努力。

洪孟楷說，國會改革法案進度經歷三次馬拉松式的立法院會，從早上到晚上12時，國人越加了解，逐條的討論且審查，也有通過民進黨團的版本，如果真的沒有共識的情況下，也透過表決的方式，以民主程序通過二讀，這過程中，民眾能更加了解，其實並非沒有討論，而是在民進黨冗長的發言、刻意的議事阻撓進行下，都還是能夠平和的持續往前推進。

洪孟楷表示，28日有可能就能夠三讀，奉勸民進黨團，不要再用任何暴力或是杯葛，尤其是暴力的手段，製造暴力衝突；「當家不鬧事」是民主國家都應要有的基本政治ABC，如果當家還要鬧事，只是因為不想通過不滿意的版本，或不是通過民進黨的版本就要鬧事的話，實在沒有辦法說服人家。

洪孟楷指出，在這次高達6、70條的條文裡面，也有2、30條是通過民進黨團的版本。換言之，民進黨團版本已在裡面，經過二讀，難道要在三讀時杯葛，杯葛自己的條文嗎？這是非常奇怪的事情。

關於昨天有群眾在立院外陳抗，洪孟楷說，國民黨尊重民主的聲音、民主的程序，更重要的是大家也可以在高度聚焦的情況下，了解每條條文存在意義，國會改革希望還權於民，並終結過去一黨獨大的狀況，也希望立法跟行政權能夠監督制衡。現在國民黨是在野黨，有一天國民黨變執政黨之後，一樣受到國會改革的法案監督制衡，也不希望任何政黨拿到行政權後，變成傲慢或聽不見人民的聲音。

最後，洪孟楷說，昨日總召傅崐萁有說，不會惡意杯葛31日卓榮泰的施政報告，也希望卓榮泰能夠準備充足，向國人好好做施政報告，接受立委的質詢，國民黨一定依照議事規則質詢、直球對決；但既然國民黨已經釋出善意，希望民進黨團能在28日合乎議事規則，三讀國會改革法案，這點是共同的期待，當家不鬧事，希望本於民主的過程，為國家、台灣人民共同努力。