社運人多的秘密？他秀出524戰利品「滿到爆框」　PTT愣：賺爛了

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）



記者朱祖儀／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，院外道路擠滿至少10萬人，高喊「退回重審」。有網友看到人潮後，不禁好奇為何社運活動總能吸引許多人參加，勞工遊行卻只有數千人上街？文章曝光後掀起討論，就有人秀出自己的戰利品，表示「如果沒有足夠的糧草，要怎樣能調度大軍呢？」

原PO昨晚在PTT發文表示，每次社會運動遊行都動輒上萬人起跳，反觀每年的勞工遊行卻只有2、3000人，且勞工運動都沒有學生支持，但明明學生未來有很大機率都會成為勞工，不解提問「大家認為社會運動>>>>>勞工運動嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一名網友就回文解答，「為什麼青島東路的照片人潮可以爆框？答案很簡單，因為食物也拿到爆框了」，並貼出照片，看到他拿到了許多戰利品，包括餅乾零食、泡麵和能量果凍飲料等，直說「如果沒有足夠的糧草，要怎樣能調度大軍呢？」

▲有網友秀出自己的戰利品。（圖／翻攝自PTT）



照片曝光後，眾人全看傻表示，「喊口號就拿了多少物資」、「這些熱量可以撐一個月」、「賺爛了」、「哇靠，太爽了吧」、「這真的現場拿的？不說我以為你去採購了」、「你這些可以活到下個禮拜了」、「說真的，很澎湃，比便當好太多了」、「光下面那一排，就很值了」、「免費果凍好讚，我也想拿」、「臥底拿糧草，賺爛」、「太猛了吧，都想去拿了」。

立法院24日續審國會改革相關條文，場外湧入大批民眾抗議，儘管天候不佳，附近的青島東路、中山南路仍擠滿人潮，主辦單位喊出10萬人聚集的驚人數字，俯瞰圖曝光，看到立院附近路口都被塞爆，重現10年前「太陽花十字」圖形，北捷台北車站、台大醫院站、善導寺站，還加開末班車載運旅客。

▲524立院外人潮俯瞰圖。（圖／民眾提供）